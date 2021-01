Fiordaliso ha condiviso con i fan una brutta notizia. Cleo, chihuahua che ha adottato e che viveva con lei da più di quattro anni, è morta improvvisamente. La cantante adora gli animali ed è profondamente innamorata dei suoi amici a quattro zampe. Diversi volti noti, le hanno espresso la loro vicinanza, consapevoli di quanto possa essere dura per lei separarsi dall'amata Cleo.

Fiordaliso e la morte di Cleo

La cantante ha pubblicato su Twitter, una tenerissima foto della cagnolina. Poi ha annunciato che purtroppo Cleo non c'è più e ha espresso profonda tristezza per l'accaduto: "Il mio cuore si è di nuovo incrinato. Se n'è andata improvvisamente. Buon ponte piccola, mi hai dato tanto, non me ne faccio una ragione Cleo". Tra le persone che hanno espresso la loro vicinanza alla cantante anche l'amico Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, che ha commentato: "No, amore". Tra i commenti quello di Rita Dalla Chiesa: "No, piccolina. Mi spiace, Marina, so cosa significava per te". E Fiordaliso ha ammesso: "Sono a pezzi". Anche Antonella Clerici, Rita Pavone e Malika Ayane si sono rattristate per la notizia.

Fiordaliso aveva raccontato la sua storia a La vita in diretta

Il 19 ottobre del 2017, Fiordaliso era intervenuta in collegamento a La vita in diretta, e aveva raccontato la storia della piccola Cleo: "Cleo è stata abbandonata in un cespuglio. Si presume che abbia cinque anni. In un canile vicino a Castelvetro Piacentino, l'hanno prima sterilizzata, l'hanno curata, l'hanno microchippata e poi me l'hanno data". Fiordaliso aveva appreso la sua storia tramite i social e si era subito detta disponibile ad accoglierla in casa sua. Ovviamente aveva dovuto attendere che i veterinari le dessero tutte le cure necessarie per rimetterla in sesto. Cleo fu anche protagonista di un siparietto con la giornalista de La vita in diretta. Eccolo nel video qui di seguito.