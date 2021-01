Non l'aveva mai ritenuta una priorità, Fiorella Mannoia, ma a quanto pare oggi il matrimonio è diventato uno dei prossimi progetti. La cantante sarebbe infatti pronta a pronunciare il fatidico sì davanti al compagno Carlo Di Francesco, il musicista insieme al quale sta da più di dieci anni.

A rendere nota la possibilità che le nozze si possano celebrare nei prossimi mesi è stato il settimanale DiPiù, che è venuto a conoscenza delle pubblicazioni di matrimonio che renderanno moglie e marito l'artista, 66 anni, e il suo compagno che ha 26 anni in meno di lei. Questione, quest'ultima, sulla quale Fiorella Mannoia si era anche espressa in modo divertito tempo fa, sottolineando come in realtà tra i due, il più vecchio, fosse lui. Al momento rispetto al matrimonio tra i due non ci sono conferme, né smentite.

Carlo Di Francesco è noto anche per essere uno dei professori della scuola di Amici: "Siamo complementari — aveva del rapporto Fiorella Mannoia — e questo fa sì che la nostra unione duri. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai". Parole che rendono l'idea di quelli che sono i segreti della coppia.

Lo spettacolo in Tv di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia è reduce dal suo spettacolo televisivo "La musica che gira intorno", seconda avventura in prima serata su Rai1 nel giro di due anni. Due puntate andate in onda nei venerdì di gennaio con cui l'artista è riuscita a portare sul palco con sé decine di amici e colleghi con i quali ha riproposto alcuni dei più grandi successi della storia della musica italiana.

Chi è Carlo Di Francesco

Amante e produttore musicale di Fiorella, Carlo Di Francesco è noto alla tv per la sua partecipazione ad Amici, come insegnante della scuola. Nato ad Avezzano nel 1980, è 26 anni più giovane della cantante, ma il loro rapporto non sembra risentire della differenza di età, probabilmente anche in virtù della passione per la musica che li lega. "Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai", aveva raccontato Fiorella in un'intervista al Corriere nel 2017. Così i due ingannano anche il passare del tempo: "Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste". Compagni di vita e di viaggi, ma nonostante il legame sereno e duraturo i due non sembrano interessati a sposarsi. In più occasioni la Mannoia aveva spiegato che il matrimonio e i figli non sono per lei una priorità.