Flavio Briatore contro l’assessore di Forte dei Marmi: “Creo posti di lavoro, sei contro i turisti” Flavio Briatore contro l’assessore al turismo di Forte dei Marmi che ha detto: “Personaggi come Briatore e Santanchè preferirei non venissero dalle nostre parti”. La risposta a muso duro dell’imprenditore: “Io e la Santanchè da quindici anni diamo posti di lavoro e Forte dei Marmi ha bisogno del turismo”.

Flavio Briatore attacca l'assessore di Forte dei Marmi Enrico Ghiselli che ha tuonato duro contro l'imprenditore e la sua socia in affari, Daniela Santanchè, proprietari del Twiga. L'assessore ha fatto sapere che "personaggi come Briatore e Santanchè preferirei non venissero dalle nostre parti" e Flavio Briatore ha risposto a muso duro con un reel di due minuti su Instagram da centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Le parole di Flavio Briatore

Flavio Briatore ha esordito così nel video: "Abbiamo scoperto che a Forte dei Marmi esiste un certo Ghiselli. Vedo le foto, è carino, ha un bel ciondolo. Forse ha pure il suo indirizzo così se si perde tra i turisti magari qualcuno lo riporta a casa. La cosa incredibile è che un assessore di un comune che vive di turismo è contro il turismo. Gli diamo fastidio, forse perché i turisti non volano e camminano per le strade". E poi ribatte ancora:

È inconcepibile. Io e la Santanchè da quindici anni diamo posti di lavoro. Parli coi ragazzi che lavorano da noi, sono 150. Parli con le famiglie che lavorano da noi. Io non so come un assessore possa fare delle esternazioni del genere…». «(…) Pensate questa gente che ha incarichi politici importanti di che forza sono. Caro Ghiselli (…) Forte dei Marmi ha bisogno di turismo, l’Italia ha bisogno di turismo: è la prima azienda che abbiamo. Tu forse vivi in un altro mondo. Il turismo a Forte dei Marmi è il 50% dell’introito della gente che vive lì…

La replica del sindaco

Alle parole di Flavio Briatore hanno fatto seguito quelle del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi: "La nostra cittadina è da sempre una sorta di patria dell’accoglienza per turisti e imprenditori. Ce ne fosse di gente che viene ad investire e creare posti di lavoro. E sono dunque felicissimo che gente del genere investa nella zona, in un momento del genere. Forte dei Marmi è sempre stata nota per un turismo di qualità, adatto alle famiglie, ma anche per un turismo di lusso".