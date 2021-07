Flavio Insinna sulla fidanzata Adriana Riccio: “Illumina la mia vita” e spiega perché non ha figli Flavio Insinna si è sbottonato sulla sua vita privata. Il conduttore, attualmente in televisione nel programma Il pranzo è servito, ha avuto parole cariche di romanticismo per la sua fidanzata Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi. Poi, ha spiegato anche perché ha preferito non diventare padre.

A cura di Daniela Seclì

Flavio Insinna si è sbottonato circa la sua vita privata, in un'intervista rilasciata a Oggi.it. Il conduttore de Il pranzo è servito, che presto rivedremo nella fiction Don Matteo, ha parlato della sua compagna Adriana Riccio, ex concorrente di Affari tuoi e amante dello sport (pratica boxe e taekwondo). Per lei ha avuto parole bellissime, Insinna sostiene che la fidanzata abbia illuminato la sua vita.

Flavio Insinna è fidanzato con Adriana Riccio

Era il 2018, quando trapelò l'indiscrezione che vedeva Flavio Insinna felicemente fidanzato con Adriana Riccio. A tre anni di distanza, sono più uniti che mai. Il conduttore, sempre molto restio a parlare della sua vita privata, stavolta si è lasciato andare a dichiarazioni spiccatamente romantiche:

"Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce…Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta".

Perché non ha avuto figli

Flavio Insinna, che oggi ha 56 anni, non è mai diventato padre. Nel corso dell'intervista ha spiegato perché. Il conduttore proviene da una famiglia molto unita, con due genitori presenti nella vita del figlio. Il suo lavoro, invece, lo porta a viaggiare spesso e il rischio di essere un padre assente, lo ha portato a rinunciare ad avere dei bambini: