Se fosse confermata, avrebbe del clamoroso la notizia del presunto flirt in corso tra Diletta Leotta e Can Yaman, attore turco diventato un astro nascente in Italia. Diletta Leotta è una tra le donne più corteggiate del momento: bellissima e in carriera, è reduce dalla separazione dal pugile Daniele Scardina e non è avvezza a strumentalizzare la cronaca rosa. Un atteggiamento molto simile a quello di Can, avvocato diventato attore che non ama parlare della sua vita sentimentale. La notizia di una storia d’amore segreta tra i due è così clamorosa da rischiare di finire bollata come una fake news, troppo incredibile per essere vera. E invece qualcosa di vero potrebbe esserci.

Perché il flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta potrebbe essere vero

A lanciare l’indiscrezione di un flirt tra i due (ipotesi suggerita anche da fonti vicine a Fanpage.it) è stata Anna Pettinelli, in diretta radio su RDS. La donna, insegnante di canto ad Amici, ha svelato di avere appreso da fonti sicure che sarebbe in corso un flirt tra l’attore turco e una famosa donna italiana e che i due sarebbero stati visti baciarsi, A spingere i sospetti verso la figura della Leotta è il fatto che i due abbiano alloggiato recentemente nello stesso hotel a Roma (Yaman è in Italia per girare uno spot diretto da Ferzan Ozpetek) e che fosse stata proprio la Leotta, con una Instagram story, a documentare l’assembramento dei fan assiepati all’esterno dell’albergo in attesa dell’attore. Altro dettaglio curioso: la Pettinelli non ha svelato le sue fonti ma la donna, ad Amici, è tra i colleghi di Arisa, altra insegnante di canto del talent show. Arisa è fidanzata con Andrea Di Carlo, autore televisivo e manager di Can Yaman in Italia.

Fiori in camera di Diletta Leotta

Diletta non ha smentito il flirt. D’altra parte, non lo ha fatto nemmeno in passato con altri presunti fidanzati che le sono stati attribuiti. Ma un altro curioso dettaglio ha acceso l’attenzione dei curiosi: nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram, Diletta rivela di avere ricevuto dei fiori in camera senza però specificare il mittente del dono. Si tratta davvero del promettente attore turco?