Flora Canto ed Enrico Brignano diventeranno presto genitori per la seconda volta. Lo ha annunciato l'attrice con un post pubblicato su Instagram dove mostra le rotondità della gravidanza e dedica alcune dolci parole alla creatura che porta in grembo che andrà ad ingrandire la famiglia. Anche il noto attore romano non ha potuto fare a meno di condividere questa gioia e ha pubblicato a sua volta un tenero scatto che include la loro primogenita, la piccola Martina.

L'annuncio di Flora Canto

Nel divulgare il lieto annuncio sui social, l'attrice si è lasciata andare a qualche considerazione maturata proprio in questo periodo così difficile che, però, ha fatto nascere nella coppia il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al primo frutto del loro amore:

In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina…Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita.

A questo annuncio si aggiungono anche le parole di Enrico Brigano che, pubblicando uno scatto che lo vede accanto alle due donne della sua vita, la moglie Flora e la figlia Martina, scrive: "Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia tra poco saremo in 4 ".

La nascita della prima figlia Martina

I due sono diventati genitori per la prima nel 2017, di fatti lo scorso 10 febbraio la piccola Martina ha spento quattro candeline. La coppia, legata dal 2014, ha sempre dichiarato di desiderare un figlio, per cui l'arrivo della loro bambina è stato uno degli eventi più belli della loro storia d'amore, qualcosa che li ha uniti per sempre e ha anche rafforzato il loro legame: "Io ed Enrico desideravamo un figlio più del sì" aveva dichiarato Flora Canto qualche giorno dopo l'annuncio della prima gravidanza.