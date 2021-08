Francesca Barra e Claudio Santamaria presto genitori: “La pancia, somma dei nostri giorni felici” Francesca Barra è in dolce attesa. La giornalista e moglie di Claudio Santamaria è stata beccata dai fotografi del settimanale in Chi, in costume, con in evidenza il ventre tondo della gravidanza. La scrittrice, quindi, ha confermato la notizia pubblicando una foto su Instagram, nella quale ha raccontato la sua felicità: “Ora sì che c’è la pancina”. Una gioia che arriva dopo il doloroso aborto del 2019.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Barra, la nota giornalista e scrittrice, moglie di Claudio Santamaria è in dolce attesa. Lo ha rivelato in anteprima il settimanale Chi, dove sono stati pubblicati alcuni scatti in cui si mostrano le rotondità del ventre che, dolcemente, l'attore romano si appresta ad accarezzare e baciare. Una notizia inaspettata che, però, riempie di gioia i fan della coppia, che porta ancora gli strascichi di un dolore intenso, come quello provocato da un aborto spontaneo, che la giornalista ha affrontato in passato.

La foto su Chi e l'annuncio su Instagram

Scoperta dai paparazzi, quindi, Francesca Barra si è trovata "costretta" a confermare una notizia difficile da smentire e sul suo profilo Instagram è comparso un post nel quale, accanto ad una foto in cui si mostra al tramonto e di profilo, racconta di questa bellissima novità che le ha cambiato la vita, ringraziando coloro che, pur avendola vista quest'estate, evidentemente in dolce attesa, non hanno mai detto nulla:

Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina. #pantelleria

P.s sono molto orgogliosa di avere dei followers così sensibili. In tanti ci avete visti questa estate e nessuno ha mai scritto niente, apprezzo molto. Del resto preferisco la qualità

Il dolore dopo l'aborto nel 2019

Nel maggior del 2019 Francesca Barra aveva comunicato che, dopo la felicità di aspettare un figlio dall'uomo che considera l'amore della sua vita, purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze per cui la giornalista non riuscì a concludere la gravidanza. "Un lutto senza fine" aveva definito quel dolore che l'aveva colta, dopo mesi di attese, di speranze, preghiere, mesi di cambiamenti e anche su Instagram non erano mai mancati i momenti di riflessioni, in cui condividere uno stato d'animo, una condizione così delicata, le cui ferite hanno richiesto tempo per rimarginarsi: "Non seppellirò mai questa fase di vita, ma camminerò a testa alta sapendo che la forza che abbiamo noi donne è infinitamente più grande" aveva scritto a distanza di qualche mese dalla terribile perdita di un figlio che tanto aveva desiderato. E adesso, dopo due anni, sta custodendo gelosamente questa nuova ed immensa gioia di dare alla luce una nuova vita.