Francesca Sofia Novello incinta mostra il pancino: “Mi fa ancora strano il pensiero” Francesca Sofia Novello aspetta una bambina da Valentino Rossi. La notizia ha fatto impazzire di gioia il mondo dello sport e non solo che non vede l’ora che il “Dottore” sia padre della sua prima bambina. Ancora non sembra vero nemmeno a loro, tanto che la futura mamma scatta le prime foto del pancino ancora incredula. Su Instagram racconta i primi mesi di gravidanza: “Quasi zero nausee, sto alla grande”.

A cura di Giulia Turco

Francesca Sofia Novello incinta aspetta una bambina da Valentino Rossi. La notizia, lanciata solo di recente ai fan del campione e della modella, non sembra ancora vera nemmeno alla futura mamma, che porta avanti la sua prima gravidanza solo da poche settimane. Dopo il primo scatto di coppia, ecco spuntare sul profilo di Francesca Sofia Novello la prima vera e propria foto del pancino, corredata da una tenera didascalia che descrive tutte le emozioni di un momento magico: "Hello pancina. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto, mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula..", scrive la modella. "Mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda".

Francesca Sofia Novello racconta la gravidanza

Dopo aver risposto alle centinaia di auguri arrivati con la bella notizia, la compagna di Valentino Rossi racconta ai suoi follower come stanno andando i primi mesi di gravidanza. In un video pubblicato nelle sue Instagram stories spiega di sentirsi molto fortunata perché per il momento sta bene e non sta avvertendo particolari sintomi. Naturalmente le prime stanchezze si fanno sentire, anche a causa del caldo: "Il sonno non mi ha mai abbandonata, è stata una grandissima costante di questi mesi", racconta. "Però devo dire che sono stata molto fortunata, perché non ho praticamente mai avuto nausee, solo qualche bruciore di stomaco e, quale cibo mi ha dato un po' fastidio oltre a qualche mal di testa, sintomi abbastanza comuni ma non sono stata male, sto alla grande".

L'annuncio della gravidanza: Valentino Rossi sarà padre

La notizia della gravidanza di Francesca Sofia Novello ha fatto saltare di gioia il mondo dello sport e non solo: il "Dottore" diventerà presto padre. La notizia è arrivata con uno scatto tenero e divertente pubblicato da entrambi i futuri genitori su Instagram: Dopo un'attenta visita", scherza Rossi con tanto di camice da dottore indosso, "possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina". Pochi giorni prima il campione aveva annunciato il suo ritiro dal mondo del motociclismo, dopo una lunga e glorioso alle spalle, annunciando importanti cambiamenti nella sua vita: "Ho deciso di fermarmi, questa è la mia ultima stagione. Questo è un momento difficile, è un momento triste, difficile pensare che non correrò nel campionato. Ho fatto questo per quasi trent'anni e l'anno prossimo la mia vita cambierà da un certo punto di vista. Il mio è stato un percorso lungo, e grandioso, molto divertente".