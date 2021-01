Ha incuriosito il commento di Laura Chiatti sotto la foto caricata dalla compagna di Francesco Arca, che lo ritrae nudo e muscoloso sotto la doccia. "Un capolavoro di Dio" ha commentato la moglie di Marco Bocci, scatenando l'approvazione divertita di Irene Capuano. Solidarietà femminile che subentra a rapporti finiti e trasformati in amicizie che consentono anche apprezzamenti goderecci. C'è chi commenta "Irene ma non sei gelosa? Felici voi…" con riferimento al fatto che la Capuano non solo ha approvato il gesto ma lo ha persino convalidato con un cuore. C'è poi Giada De Blanck che ci mette il cappello: "Ma voi siete una famiglia di Belloni tutti stupendi mamma papà e figli, capolavoro" e chi come Francesca Valtorta e Giada Pezzali se la ride, assistendo alle reazioni sbigottite degli utenti. Un momento di grande leggerezza, che di questi tempi può solo generare un sorriso.

Quando e perché finì la relazione tra Arca e Chiatti

Francesco Arca e Laura Chiatti sono stati fidanzati per due anni e mezzo, prima di dirsi addio nel 2010. Il rapporto terminò in modo abbastanza burrascoso e il silenzio stampa che ne conseguì fu semplicemente la convalida dell'insanabile rottura di una relazione nata sotto i migliori auspici. Lui era stato fidanzato prima con Carla Velli, ai tempi di Uomini e Donne, e con Jennipher Rodriguez, quando fioccarono le proposte per i primi reality; dopo Laura Chiatti arrivò Anna Safroncik e infine l'attuale compagna Irene Capuano, con la quale ebbe un momento di allontanamento per poi tornare definitivamente insieme nel dicembre 2013. La coppia ha avuto due figli: la primogenita Maria Sole, nata il 1° settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018 a Roma.

Laura Chiatti invece aveva avuto solo una relazione ufficiale prima di Francesco Arca, quella nel 2006 con Silvio Muccino. A seguito della convivenza con Arca fino al 2009, la bella attrice ha una relazione di tre anni con il cestista Davide Lamma ma il vero amore è arrivato nel 2014 quando ha ufficializzato il fidanzamento con l'attore Marco Bocci. Matrimonio lampo il 5 luglio 2014 a Perugia nella Basilica di San Pietro e due figli: Enea (nel 2015) e Pablo (nel 2016).

Una famiglia allargata

È una vera e propria famiglia allargata, nonostante Arca e Chiatti non abbiano avuto figli quando stavano insieme. Più volte entrambi si sono espressi sul gran bene che provano a oggi l'uno per l'altra e si aggiunse anche la Capuano, attuale compagna di Arca, a spiegare come questo rapporto tra ex sia diventato amore allo stato puro, senza bisogno di altre spiegazioni: