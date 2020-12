Francesco Centorame è diventato papà per la prima volta. Anche se ancora non si conosce il sesso del bebè, l'attore della fortunata serie Netflix SKAM Italia e la fidanzata Valentina Salvagno sono diventati genitori. A dare la lieta notizia è stata proprio lei, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato nel giorno del suo compleanno un tenero scatto con le mani del piccolo arrivato in famiglia e del neo papà.

Chi è Valentina Salvagno

Valentina Salvagno ha partecipato a Uomini e Donne nel 2015, come corteggiatrice di Lucas Peracchi, oggi fidanzato di Mercedesz Henger. Oggi 31enne, è originaria di Venezia, ma per lavoro si è trasferita a Roma. È insegnante di italiano e di inglese e pare che dopo l'esperienza in tv nel dating show di Maria De Filippi abbia deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo dedicandosi ad altro. Con Francesco Centorame hanno ufficializzato la relazione alcuni mesi fa, ma hanno scelto di vivere il loro amore lontano dai riflettori in maniera privata.

Skam Italia 5 si farà?

Francesco Centorame è l'attore che in SKAM Italia ha interpretato Elia Santini, uno dei ragazzi protagonisti della serie. Classe 1996, è nato a Pescara, ma si è trasferito a Roma per intraprendere la sua carriera nel mondo della recitazione. I tanti fan della serie Netflix sperano di rivederlo ancora sul piccolo schermo, nella quinta stagione. Al momento non è chiaro se si farà oppure no e se i ragazzi torneranno tra le mura del liceo JF Kennedy di Roma. Intervistato da Fanpage.it lo scorso marzo, il regista Ludovico Bessegato aveva lasciato uno spiraglio di speranza, nonostante il periodo: “Se ci verrà richiesta, se ci saranno le condizioni, anche a causa del coronavirus e della difficoltà di tornare sul set a girare, perché no”.