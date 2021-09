Francesco Oppini su Alba Parietti in Damiano Maneskin: “Sempre detto che mia mamma è più un padre” Dopo l’esilarante esibizione di Alba Parietti nei panni di Damiano dei Maneskin, accorre sui social il figlio Francesco Oppini per un commento ancora più divertente: “Sempre detto che mia mamma è più un padre”. Intanto il video è esploso ed è finito nei top trend di Twitter, conquistando il titolo di esibizione più commentata della serata a Tale e quale show 2021.

A cura di Redazione Spettacolo

Le valutazioni dei giurati di Tale e Quale 2021

La valutazione generale della giuria di Tale e Quale show è stata disastrosa, ma con tutte le attenuanti del caso. Giorgio Panariello ha reputato molto cattivi gli autori del programma che le hanno assegnato un personaggio così difficile, amato e mediaticamente esposto: "Insomma, abbiamo visto di peggio", ha sentenziato. Loretta Goggi ha tentato di salvarla, accarezzando il tentativo, anche se mal riuscito, di interpretare il noto frontman: "Damiano ha una voce rotta e sgranata, ma la sua grinta in te l'ho vista tutta". Malgioglio non ha salvato niente: "Io amo molto Alba, siamo amici, ma stasera è stata terrificante…Una donna che imita un uomo…", al che l'opinionista ha replicato "Ah Cristià, ma detto da te!". Un modo per scherzarci su e passare al blocco successivo con Dennis Fantina.