Francesco Renga e Diana Poloni, amore senza freni per la coppia paparazzata in barca Il cantante e la compagna ristoratrice sono stati immortalati dal settimanale Oggi in una mini-crociera al largo di Portisco, in Sardegna, mentre si scambiano baci ed effusioni che sono testimonianza di un rapporto molto affiatato. Il cantante e la ristoratrice stanno infatti insieme ormai dal 2015.

A cura di Andrea Parrella

La relazione tra Francesco Renga e Diana Poloni va ormai avanti dal 2015, ma sebbene vederli insieme non sia più una sorpresa, la ritrosia della coppia agli obiettivi dei fotografi li rende molto appetibili. Il cantante e la compagna ristoratrice sono stati immortalati dal settimanale Oggi in una mini-crociera al largo di Portisco, in Sardegna, mentre si scambiano baci ed effusioni che sono testimonianza di un rapporto molto affiatato, ormai datato di qualche anno, visto che i due stanno insieme da sei anni circa.

La gita in barca in Sardegna

Francesco Renga, 53 anni, e Diana Poloni, 40, si sono quindi concessi una gita in mezzo al mare in questo torrido agosto, rispettando una sorta di tradizione, ovvero l'invito dell'amico Stefano Jervolino, che era stato anche testimonia di nozze di Renga in occasione del matrimonio con Ambra Angiolini.

Una relazione, quella tra loro, iniziata diverso tempo dopo la fine della storia che l'artista ha avuto con Ambra Angiolini, durata 11 anni circa e da cui sono nati due figli, Jolanda e Leonardo, rispettivamente nel 2004 e nel 2006. In seguito alla rottura Renga ha intrapreso la relazione con la ristoratrice bresciana, mentre Ambra ha iniziato a frequentare l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Ambra e Renga, dopo la rottura "sono famiglia"

Una storia d'amore, quella tra Ambra e Renga, che non ha lasciato scorie, ma anzi uno splendido rapporto tra i due, come la stessa conduttrice aveva raccontato di recente, nel corso di un'intervista rilasciata a Mara Venier in occasione di una puntata di Domenica In del maggio 2021: "Ci sono ex coppie che usano i propri figli l'uno contro l'altra. Quello che portiamo avanti noi è un messaggio di un altro tipo, per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata. Secondo me la politica si fa anche così, giorno per giorno".