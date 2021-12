Francesco Sarcina è papà per la terza volta: “Benvenuta mia dolce Yelaiah” Il musicista ha pubblicato un tenero post per annunciare la nascita della figlia avuta dall’attuale compagna Nayra Garibo, bellissima ragazza messicana di 25 anni. “Ancora una volta la vita mi sorprende”.

A cura di Giulia Turco

Francesco Sarcina è di nuovo papà. Il cantante de Le vibrazioni ha pubblicato su Instagram un tenero post per annunciare la nascita della figlia, la terza in famiglia, avuta dall’attuale compagna Nayra Garibo, bellissima ragazza messicana di 25 anni, 20 in meno del musicista. “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo”, ha scritto Sarcina a corredo del post. “Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è quo, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”.

Il significato del nome di Yelaiah Sarcina

Yelaiah significa Dio eterno e nella cultura cattolica fa riferimento all’angelo dalle fattezze femminili simbolo di vittoria, custode dei nati dal 29 ottobre al 2 novembre. Nel suo significato, il nome Yelaiah incoraggia la virtù dell’ambizione. Yelaiah è la terza figlia di Francesco Sarcina, dopo Nina, di 6 anni, nata dal matrimonio con Clizia Incorvaia, e Tobia, nato 14 anni fa da una relazione precedente.

Chi è Nayra Garibo la compagna di Francesco Sarcina

Il primo incontro con Nayra, neomamma della piccola, sarebbe avvenuto in Messico, durante un viaggio che il cantante ha affrontato subito dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia. Lei ha 25 anni, 20 in meno di lui, e ha origini messicane, nonostante abbia lasciato il suo paese d’origine per seguire il musicista in Italia. Sarcina aveva già parlato del loro rapporto in un’intervista rilascia a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, alla quale confidò di aver finalmente ritrovato la serenità. L'identità delle giovane messicana poi era stata rivelata dal settimanale Chi rivelando inoltre la notizia della sua dolce attesa: "La sua giovanissima compagna è giunta al settimo mese di gravidanza".