Franco Oppini e la passione con Ada Alberti: “Facciamo l’amore 8 ore al giorno”

A cura di Giulia Turco

Dopo 18 anni di matrimonio non si è spenta la passione tra Franco Oppini e Ada Alberti. "Il nostro segreto è fare l'amore 8 ore al giorno", confessa il padre di Francesco Oppini in un'intervista al settimanale Nuovo. "Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto", consiglia l'attore, che prima del suo attuale matrimonio era sposato con Alba Parietti. Sulle pagine dle settimanale è la stessa astrologa a confermare il feeling con il marito in intimità: "Tra noi c'è stata fin dall'inizio una passione bruciante. Ho capito subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre", ha fatto sapere l'astrologa.

Il matrimonio tra Franco Oppini e Ada Alberti

La loro storia d'amore è giunta al centro del gossip durante l'ultima edizione del GFVIp alla quale ha partecipato il figlio dell'attore, Francesco Oppini, nella quale non ha mancato di intervenire l'ex moglie e mamma del concorrente Alba Parietti. Il secondo matrimonio di Oppini risale al 2003: lui e l'astrologa di Catania si sono conosciuti due anni prima, quando la relazione con la Parietti era già naufragata da tempo. Il primo incontro risalirebbe ad una sfilata milanese, quando l'oroscopo avrebbe predetto ad Ada che avrebbe incontrato l'amore della sua vita. La coppia oggi vive a Roma un'intensa e solida storia d'amore e la Alberti ha un ottimo rapporto anche con il figlio del marito, Francesco.

Chi è Ada Alberti moglie di Franco Oppini

Ada Alberti è nota per essere un'astrologa nel mondo della tv. Nata nel 1962 a Catania, dopo le prime esperienze nelle tv locali siciliane si è fatta conoscere dal pubblico nella trasmissione Tappeto Volante di Luciano Rispoli. Ha ereditato la sua passione dal padre, anche lui astrologo di mestiere. In seguito ha collaborato con Domenica In, Uno Mattina, Verissimo e Mattino 5. Inoltre collabora per diverse riviste e ha scritto più di un libro sull'astrologia.