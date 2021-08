Furto per Roberta Beta nel giorno del suo compleanno: le immagini della casa svaligiata Aneddoto a dir poco spiacevole per Roberta Beta che, rientrata da una giornata al mare, ha trovato la sua abitazione romana completamente a soqquadro. Dei ladri, infatti, si sono intrufolati, ma pare non abbiano trovato nulla da poter portare via. Il tutto è avvenuto nel giorno del 56esimo compleanno dell’ex gieffina.

A cura di Ilaria Costabile

Un compleanno che sicuramente sarà indimenticabile per Roberta Beta, l'ex concorrente del primo Grande Fratello, infatti, ha raccontato e mostrato su Instagram l'avvenimento spiacevole che l'ha sorpresa nelle ultime ore. Rientrata a casa, infatti, l'ha trovata completamente a soqquadro in quanto nella notte erano entrati dei ladri.

Il racconto del furto in casa

Cassetti aperti e svuotati, scatole rovesciate per terra, armati spalancati questo è quanto ha trovato Roberta Beta una volta rientrata in casa dopo essersi concessa un po' di relax al mare. L'ex gieffina, incredula e basita dall'accaduto, non ha voluto condividere quanto è accaduto sui social dichiarando che, però, non le è stato rubato nulla di valore. Accanto allo scatto che ritrae lo scempio messo in atto dai ladri, scrive:

Tanti auguri a me e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia!#sorrideresempre #resilienza #happybirthday #vaffaday a casa avrebbe voluto esserci mio figlio ma io sono andato a prenderlo per portarlo al mare… lì si che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene!

Fortunatamente, inoltre, in casa non c'era nessuno, la sua preoccupazione è stata rivolta interamente al figlio che, infatti, avrebbe dovuto essere in casa, ma fortunatamente si è lasciato convincere a trascorrere una giornata al mare. Al momento l'ex gieffina non ha aggiunto altro, in quanto non si sa chi possa aver commesso il furto in questione. Intanto non sono mancati messaggi e commenti da parte di personaggi noti che hanno subito mostrato piena solidarietà per lo spiacevole accaduto che ha completamente sconvolto la giornata di Roberta Beta e della sua famiglia, costretti a fare i conti con una casa in subbuglio e la necessità di accertarsi che, davvero, non manchi nulla all'appello.