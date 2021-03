Questo Grande Fratello Vip è stato talmente lungo che sembra sia passata una vita dal coming out di Gabriel Garko, che in diretta televisiva svelava al pubblico italiano la sua omosessualità rivelando che quella con Rosalinda Cannavò, un tempo conosciuta con il nome d'arte di Adua Del Vesco, era stata una relazione costruita a tavolino. Ora Rosalinda si è lasciata alle spalle le finzioni del passato e ha iniziato una relazione con Andrea Zenga. Ed è proprio Garko a "benedire" questa storia d'amore, con una tenerissima story via Instagram.

Il commento di Gabriel Garko e la risposta di Rosalinda

"Da amico, vi auguro tutto il meglio", scrive Garko, pubblicando una foto che lo ritrae con la coppia Zenga-Cannavò. La risposta di Rosalinda non si è fatta attendere: la ex gieffina vip ha condiviso la medesima foto, con il messaggio "I veri amici. Grazie vita per avermi donato un amico come te". A conferma che lei e Garko sono in splendidi rapporti. E chissà se dietro la frase di Rosalinda si nasconde a che una velata frecciatina sull'amicizia con Dayane Mello, che sembra essere davvero finita.

Il coming out di Garko al GF Vip

“La nostra era una bellissima favola, ma appunto solo una favola”, così Garko svelò al GF Vip che quella con Rosalinda/Adua era stata solo una finzione. Era il 25 settembre 2020, e pochi giorni dopo a Verissimo Garko spiegò di essersi finto eterosessuale per poter lavorare più liberamente nel mondo della fiction televisiva. Per anni, ha tenuto nascoste le sue relazioni, anche le frequenti paparazzate con Gabriele Rossi avevano già fatto intuire la verità. "Io e Adua non ci vedevamo mai. Uscivano le foto sui giornali", spiegò Garko, "Non voglio piangermi addosso perché se ho deciso di fare questa vita è perché volevo fare lavoro. Fino a qualche anno fa pensavo che non avevo scelta. Spero che inizino a cambiare delle cose. La prova sarà: continuerò a fare i ruoli che facevo prima? Nessuno sceglie il proprio orientamento sessuale, uno ci nasce così".