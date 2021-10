Gabriel Garko sorpreso con Matia Emme, l’attore: “Ho un nuovo fidanzato, vorrei diventare padre” Il settimanale Nuovo ha fotografato l’attore Gabriel Garko insieme a Matia Emme, l’uomo che sarebbe il suo nuovo compagno. Gabriel non conferma l’identità del suo presunto nuovo amore ma ammette: “Ho un nuovo fidanzato. Ha 36 anni e non fa parte del mondo dello spettacolo. Mi piacerebbe diventare padre”.

A cura di Stefania Rocco

C’è un nuovo uomo accanto a Gabriel Garko? Dopo la breve relazione con Gaetano Salvi, l’attore è stato fotografato dalla rivista Nuovo in compagnia di un uomo che non sembrerebbe essere un volto noto. Si tratta di Matia Emme, affascinante e misterioso giovane comparso al fianco dell’attore. Che i due si conoscano lo dimostra il fatto che si seguono su Instagram ma, interrogato a proposito dell’identità del suo nuovo amore, Garko è rimasto vago.

Gabriel Garko: “Ho un nuovo fidanzato”

Pur non confermando si tratti dell’uomo che compare con lui in foto, Gabriel ha ammesso di essere di nuovo innamorato: “Sì, ho un nuovo fidanzato: ha 36 anni, non è un modello e non fa parte del mondo dello spettacolo”. E ha aggiunto: “Mi piacerebbe diventare padre. A breve prenderò una decisione, penso che sarei bravo”.

Un anno fa il coming out

Un anno fa, in occasione della sentita partecipazione al Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ha fatto coming out. Aveva deciso di uscire allo scoperto per “liberare” Rosalinda Cannavò, l’attrice che a lungo ha finto di essere la sua fidanzata. Stanco di mentire, Gabriel ha deciso di uscire allo scoperto e, di fronte a Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato di avere messo a tacere a lungo la parte più intima di sé per timore di perdere il lavoro. Noto per i ruolo da sex symbol in tv, Gabriel ha finto per anni di condurre una vita parallela a quella reale. Nemmeno il legame amoroso con Eva Grimaldi è mai esistito. I due sarebbero sempre stati ottimi amici, e non fidanzati come avevano lasciato credere al pubblico delle fiction che li ha seguiti per anni. Da mesi, ormai, Gabriel vive la sua vita privata alla luce del sole. E la sua ultima storia d’amore potrebbe indurlo a scegliere una strada mai battuta in precedenza ma che potrebbe assicurargli la felicità a lungo cercata: la paternità, la possibilità di prendersi cura di un bambino e dare una forma alla sua nuova famiglia.