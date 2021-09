Gabriel Garko: “Vorrei un figlio, ci sto pensando seriamente” Gabriel Garko si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a FQMagazine, parlando del suo allontanamento dalla tv, soprattutto dopo il coming out dello scorso anno. L’attore, però, desidera anche tornare a recitare, ma ciò che desidera da qualche tempo è avere un figlio: “Ci sto pensando seriamente”.

Intervistato da FQMagazine, Gabriel Garko si è raccontato in una lunga intervista, parlando del suo rapporto con il successo, del coming out in tv, ma anche dei suoi progetti futuri. Nonostante la popolarità conquistata negli anni, l'attore dichiara di non aver mai ceduto alle lusinghe del successo: "È come una sbronza epica che ti dà alla testa. Io ho sempre vissuto con il freno a mano tirato e non me lo sono goduto fino in fondo ma intorno a me ho visto molti pensare di essere sul tetto del mondo e schiantarsi al suolo".

Una nuova vita senza maschere

Il nome di Gabriel Garko è uno dei più noti nella tv italiana, dalla quale però è da tempo che l'attore ha preso le distanze. Un momento per ritrovare un equilibrio e staccarsi dalla macchina dello spettacolo. Ma è proprio in televisione che ha deciso di liberarsi di un macigno che non gli permetteva di vivere liberamente: "Da una parte è come se mi sentissi nudo ed esposto, dall’altra come se mi stessi adattando dopo aver ritrovato me stesso e i miei spazi. Mi ero abituato a indossare tante maschere – un po’ per scelta, un po’ per costrizione – ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni". Adesso, infatti, che i tempi sono decisamente più distesi Garko non esclude l'idea di tornare a recitare: "Dopo quattro anni di stop vorrei riprendere, ma sono molto scaramantico". Ma tra i desideri più vividi, al momento, c'è quello di paternità: "Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente".

Il coming out al Grande Fratello Vip

L'anno scorso, durante una puntata del Grande Fratello Vip, è accaduto quello che nessuno spettatore avrebbe mai immaginato potesse succedere, ovvero Gabriel Garko in diretta televisiva ha fatto coming out, cambiando di punto in bianco la sua vita: "Il giorno dopo ero terrorizzato all’idea di uscire di casa e affrontare gli sguardi della gente. Se due mesi prima mi avessero detto che lo avrei fatto al Gf Vip avrei risposto: “Siete pazzi”. Non volevo farlo, poi è scattato il click e ho pensato: i giochi sono finiti. Si continuavano a dire cose false su di me e io non volevo essere trascinato in situazioni che per anni mi hanno portato solo sofferenza".

Il rapporto con il tempo che passa

L'avanzare del tempo non lo spaventa, sebbene molti lo abbiano accusato di ricorrere alla chirurgia estetica per ringiovanire un volto sempre più maturo: "Non mi spaventa la vecchiaia, mi spaventa la malattia. Oggi si può invecchiare bene e io mi curo, faccio le vitamine. Ma non mi sono mai ritoccato, contrariamente a ciò che dicevano di me in tv commentatori e commentatrici dall’alto delle loro labbra a canotto". Oltre alla tranquillità e la consapevolezza di accettare il tempo che passa, l'attore dichiara di star vivendo una storia che spera possa essere importante: "La prima volta mi sono innamorato da giovanissimo e la storia è durata quattro anni. La seconda con Riccardo, con cui sono stato 12 anni. La terza spero sia questa che sto vivendo".