Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra stanno insieme, la conferma ufficiale Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono fidanzati. L’attore romano e il cantante hanno ufficializzato la loro storia d’amore che, ormai, dura da quasi due anni.

A cura di Ilaria Costabile

Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra sono ufficialmente una coppia. La conferma, dopo tante chiacchiere e caccia agli indizi sul loro conto, arriva proprio dall'attore romano, che è stato ospite della trasmissione "Oggi è un altro giorno" su Rai1 e proprio nel salotto di Serena Bortone ha raccontato questo particolare della sua vita privata: "Siamo insieme da due anni, quasi conviviamo".

Come è nata la storia tra Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra

Riservatissimo e come sempre discreto, Gabriele Rossi si lascia andare a questo racconto piuttosto intimo, dopo aver assistito ad un video messaggio mandatogli proprio dall'ex vincitore di X Factor, che quell'anno riuscì a battere i Maneskin. Galeotto fu proprio il talent show, dal momento che l'attore romano è da sempre appassionato della trasmissione e dopo la sua vittoria gli sembrò naturale scrivergli:

Gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X-Factor, perché lui e Rita Bellanza erano i miei due cantanti preferiti di quell'edizione, per cui gli scrissi proprio qualcosa tipo non smettete mai di cantare, non era un messaggio con finalità di approccio, ma proprio un modo per complimentarmi. Poi è capitato che siamo andati a prenderci un caffè, poi un altro.

Un amore lontano dal gossip

Eppure, nonostante siano fidanzati da quasi da due anni, non appaiono sui rispettivi social foto che li vedano insieme. Nessuno scatto, nessun video con cui poter confermare questa relazione che, però, è andata avanti a gonfie vele e procede spedita. Probabilmente quella di non far trapelare nulla della loro relazione è una scelta che deriva dalla necessità di non farsi fagocitare dal gossip, come d'altronde è accaduto a Gabriele Rossi quando era in compagnia di Gabriel Garko. Reduce da quel bombardamento mediatico, quindi, l'attore avrà pensato di tenere la cosa per sé, fino al momento in cui entrambi non si fossero sentiti pronti per annunciarla.