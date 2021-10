Gaia Girace ha compiuto 18 anni, l’amica geniale è diventata maggiorenne Gaia Girace ha compiuto 18 anni, tagliando il traguardo della maggiore età. Nata nel 2004, da mamma insegnante e padre agente immobiliare, con il personaggio di Lila Cerullo de “L’Amica Geniale” si è attestata agli occhi del mondo come la vera erede di Sophia Loren: “Vorrei sperimentare, cambiare look e leggere tanto” disse a Fanpage.it.

Gaia Girace è diventata maggiorenne il 21 ottobre 2021. L'attrice nota per il ruolo di Lila Cerullo nella serie tv "L'Amica Geniale" è diventata maggiorenne. Su Instagram, Gaia Girace ha condiviso alcuni scatti ringraziando tutti i partecipanti e i presenti alla festa: "È stata una serata magnifica, grazie a tutti". Gaia Girace è considerata la vera erede di Sophia Loren.

Da Vico Equense all'olimpo del cinema

Gaia Girace è nata a Vico Equense il 21 ottobre 2004 da mamma insegnante e papà agente immobiliare. A Fanpage.it, in occasione del lancio della nuova stagione, aveva raccontato i suoi sogni e le sue speranze per il futuro: "Io già volevo fare l'attrice, infatti ho iniziato a La Ribalta a Castellammare, e dopo soli quattro mesi ho iniziato a fare i casting e mi sono trovata in questo vortice. Ho lavorato tanto, volevo che questo personaggio fosse mio e ce l'ho fatta". E ancora sul futuro: "Vorrei sperimentare, cambiare look, imparare tanta arte in generale. Voglio leggere tanto, posso immaginare il mio futuro e lo immagino così".

Il personaggio di Lila Cerullo

Il personaggio di Lila Cerullo, l'amica geniale tratto dall'omonimo romanzo tetralogia di Elena Ferrante, è stato il personaggio che ha segnato il debutto dell'attrice oggi destinata ancor di più a grandi palcoscenici. È Hollywood, il suo sogno nel cassetto: "Sogno di fare un film con Will Smith e di lavorare con Paolo Sorrentino".

L'Amica Geniale 3, quando va in onda

Gaia Girace tornerà in onda con la terza stagione de "L'Amica Geniale", che segue lo stesso andamento della tetralogia scritta da Elena Ferrante, nella seconda settimana di febbraio, ovvero nella settimana successiva al Festival di Sanremo 2022. In Italia, gli otto episodi della terza stagione saranno suddivisi in quattro serate da due episodi ciascuna.