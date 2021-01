A un anno dalla vittoria di "Amici di Maria De Filippi", Gaia Gozzi è in rampa di lancio, pronta per partecipare al Festival di Sanremo 2021 che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. Dopo aver festeggiato l'ultimo grande riconoscimento per Chega, la canzone che ha festeggiato da pochi giorni il premio di doppio disco di platino, la cantante si lascia andare e si scopre su Instagram, pubblicando un bacio appassionato con il suo compagno: è Daniele Dezi, in arte Orang3, del duo di producer Frenetik&Orange.

Chi è Daniele Dezi, il fidanzato di Gaia Gozzi

Musicista e produttore musicale, Daniele Dezi è il compagno di Gaia Gozzi. Produttore musicale di Coez, chitarrista fisso nelle date più importanti degli ultimi concerti fatti proprio dal cantautore. È papà di una bambina e vive a Roma. La coppia sta insieme da qualche mese. Lui è l'uomo chiave dietro tanti grandi successi, grazie al duo Frenetik&Orang3 di cui fa parte. Polistrumentisti e produttori, hanno in particolare realizzato brani per Gemitaiz, Madman, Achille Lauro, Salmo, Coez, Victor Kwality, Clementino, Noyz Narcos, Ensi, Fred De Palma.

Gaia Gozzi a Sanremo 2021

Gaia Gozzi sarà tra i Big più attesi che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo con la canzone "Cuore amaro". Il Festival, dopo tante polemiche, alla fine si farà nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Tra i temi che sono stati affrontati e che verranno affrontati nelle prossime ore, proprio l'aspetto sanitario e organizzativo per il pubblico e per tutti gli addetti ai lavori. Gaia Gozzi ci sarà proprio con un brano che vede il suo compagno alla scrittura. "Cuore Amaro" è scritto a più mani: Gaia Gozzi e Daniele Dezi e poi Jacopo Ettore, Giorgio Spedicato e la produzione di Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera).