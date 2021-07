Gaia Zorzi è positiva al Covid, come sta e come sta trascorrendo la quarantena Gaia sorella minore di Tommaso Zorzi ha contratto il Covid. A quanto pare tramite un contatto conosciuto, che avrebbe frequentato durante il weekend. Non appena sorto il dubbio della positività si è sottoposta ad un test, ma nel frattempo ha preferito non avere contatti né con amici né con familiari, il che la fa sentire sollevata: “Felicissima di non averlo passato a nessuno, è la mia piccola vittoria”. Ora la aspettano 10 giorni di isolamento.

A cura di Giulia Turco

Gaia Zorzi è risultata positiva al Coronavirus. La sorella di Tommaso ha annunciato ai follower su Instagram di star trascorrendo la quarantena nel suo appartamento milanese perché risultato positiva ad un tampone. Ora la aspettano almeno altri 10 giorni di isolamento: "Piccolo update, durante questo weekend sono risultata positiva al Covid", ha spiegato la 23enne. A quanto pare lo avrebbe contratto da una persona conosciuta risultata positiva. Non appena avvertito il dubbio si è sottoposta ad un test e nel frattempo ha preferito non avere contatti né con amici né con i suoi familiari: "Felicissima di non averlo passato a nessuno, questa è la mia piccola vittoria".

Gaia Zorzi e il coming out sulla bisessualità

Lo scorso maggio via Twitter Gaia, sorella minore di Tommaso Zorzi, ha fatto coming out rivelando al suo pubblico il suo orientamento sessuale: "È un buon momento per dirvi che sono bisessuale", ha scritto a commento di un tweet di Pierpaolo Pretelli riferito alla sua fidanzata Giulia Salemi e ad un loro incontro a Milano. La reazione del fratello non ha tardato ad arrivate: "E lo scopro da Twitter?", ha commentato Tommaso. "Felice per te e ora prenditi il meglio da entrambi i mondi", ha concluso augurando a sua sorella la felicità di amare in maniera libera e senza condizionamenti.

Gaia Zorzi potrebbe partecipare al GFVip

Tommaso Zorzi potrebbe lasciare spazio a sua sorella Gaia nella nuova edizione del GFVip di Alfonso Signorini al via dal prossimo settembre. Gaia, 23 anni, ha dimostrato di essere disinibita davanti alle telecamere tanto quanto il fratello e la sua storia personale sembra tanto interessante da poter essere il sequel di una vicenda familiare che ha appassionato milioni di italiani. D'altronde il conduttore già diversi mesi fa ha ammesso di aver messo gli occhi sulla 23enne: "È il primo nome che vorrei nella casa", aveva ironizzato con Zorzi. Chissà se le sue intenzioni siano diventate, nel corso di un'estate, una proposta concreta e se vedremo un'altra Zorzi varcare la porta rosa della casa più spiata d'Italia.