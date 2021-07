Wonder Woman di nome di fatto: oltre a essere l'eroina dei cinecomics DC e un'attrice richiestissima, Gal Gadot non ha trascurato affatto la vita famigliare ed è diventata mamma per la terza volta. Su Instagram, l'attrice israeliana annuncia la nascita di Daniella: "La mia dolce famiglia. Non potrei essere più grata e felice e, stanca, siamo tutti così emozionati di accogliere Daniella nella nostra famiglia".

Chi è il marito di Gal Gadot, Jaron Varsano

Nell'immagine, che trovate nel post in fondo all'articolo, si vede la piccola appena nata e le altre due figlie, nate nel 2011 e nel 2017. Al loro fianco, il marito Yaron "Jaron" Varsano, che la Gadot ha sposato nel 2008. "La mia adorata moglie è una leonessa!! Mi sento così grato e impotente di fronte alle tue capacità", ha scritto lui su Instagram dopo il parto. L'uomo è un imprenditore immobiliare, israeliano come lei. I due possedevano un hotel a Tel Aviv, poi venduto a Roman Abramovich, e hanno fondato insieme la casa di produzione cinematografica e televisiva Pilot Wave. Daniella è un nome ebraico, corrispettivo femminile di Daniele e dall'uguale significato, ovvero "Dio è il mio giudice".

Il segreto della forma fisica di Gal Gadot

Mamma di tre figlie, ma sempre in forma smagliante: come fa la giunonica attrice, che presto girerà Wonder Woman 3 e sarà pure la regina d'Egitto Cleopatra e la diva cult Hedy Lamarr in una miniserie, a mantenere questo fisico eccezionale? A Shape Magazine, l'attrice ha svelato che beve moltissima acqua non appena si alza al mattino e si allena tre-quattro volte alla settimana nella palestra casalinga, facendo esercizi di interval training con un coach. Gal Gadot porta avanti una dieta ferrea in cui mangia per lo più cibi sani, ispirata alla dieta mediterranea, e pratica inoltre la meditazione.