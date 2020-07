Una frequentazione durata due mesi che si sarebbe interrotta di recente quella tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. A lasciarlo intendere con una serie di commenti postati su Instagram è proprio il giovane Sirius che, ai follower che gli chiedevano il motivo della sua apparente tristezza, ha deciso di rispondere in maniera sibillina. Non dichiara che con Gemma è finita, ma il sottotesto è abbastanza chiaro.

Che cos’ha detto Nicola Vivarelli di Gemma Galgani

“Se c’è tristezza nei miei occhi, un motivo c’è” ha risposto Nicola a un utente che gli chiedeva quale fosse il motivo della sua tristezza. A un altro, che gli ha chiesto, invece, dove fosse Gemma, ha replicato: “Domanda da un milione di dollari. Vorrei saperlo anch’io”. Infine, a un’altra domanda ha risposto così: “Se una persona ti vuol vedere, ovvio che manchi”. Messaggi chiari con i quali lascia intendere che la Galgani avrebbe interrotto, almeno momentaneamente, la loro frequentazione.

Il silenzio della dama del trono over

Dal canto suo, Gemma preferisce restare in silenzio. La dama del trono over di Uomini e Donne non è solita rilasciare dichiarazioni, a meno che non si tratti di interviste sul magazine ufficiale della trasmissione. Per il momento, ha preferito non aggiungere nulla a quanto già scritto da Nicola, probabilmente in attesa di rendere nota la sua versione dei fatti. Di recente, però, Gemma aveva dichiarato di volere continuare a frequentare il giovane Vivarelli. Non c’erano stati segnali rilevanti che facessero pensare a una rottura. Anche gli incontri a Roma sono proseguiti per qualche settimana, probabilmente in attesa di tornare in trasmissione a settembre. Che cos’è accaduto di così importante da avere allontanato i due dopo le prime idilliache settimane vissute in tv, nonostante il parere contrario di gran parte del pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi?