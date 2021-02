Georgina Rodriguez è senza dubbio una delle donne più in vista del mondo del gossip, essendo la moglie di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte e desiderato della storia recente, nonché uno degli uomini di sport che più spesso è finito nel mirino delle cronache rosa. Della loro chiacchieratissima storia d'amore, ne ha parlato proprio la bella spagnola in un'intervista rilasciata a Sportweek, nella quale rivela le doti dell'atleta della Juventus come padre e anche come marito.

Ronaldo una fonte di ispirazione

Al settimanale Sportweek la modella, ormai anche influencer, dal momento che è seguita da ben 23 milioni di utenti ha elogiato il suo rapporto con il campione, dichiarando di aver appreso molto dalla loro relazione, di essere riuscita con il tempo a far emergere il lato più intimo di Ronaldo: "Ho imparato molto da lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi e io vedo lui. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano Ronaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore. La mia famiglia è la mia priorità. I miei figli e mio marito vengono prima di tutto".

Le fughe per la normalità

La loro, però, è una vita continuamente sotto i riflettori, con fotografi pronti a immortalarli a tradimento, oppure fan che desiderano scattare qualche foto e che sarebbero disposti a seguirli in capo al mondo una volta trovati, magari per caso, sotto casa. Georgina Rodriguez, quindi, scherzando racconta che indossando la mascherina possono godersi anche qualche sprazzo di normalità come andare a fare la spesa, anche se prima della pandemia sono riusciti anche a godersi un film in sala: "Ma grazie alla mascherina, ultimamente, siamo scappati a far la spesa qualche volta. E qualche anno fa siamo riusciti anche ad andare al cinema. Inoltre, è un super papà e il miglior marito che potessi sognare. Dopo essersi allenato per tutta la mattina, merita di trovare a tavola un buon piatto di cibo caldo preparato con amore. Abbiamo uno chef e a volte cucino io". Insomma, Cristiano Ronaldo è proprio l'uomo perfetto, un compagno di vita incredibile come conferma anche la sua dolce metà: "Ha una mente, uno spirito e un corpo. Mi ha completamente sorpresa, conquistata. È autocritico, responsabile e ama ciò che fa. Il mix perfetto".