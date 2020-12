La mascherina copre il volto, ma tutto il resto è scoperto. Georgina Rodriguez ha incantato Dubai e i suoi emiri, come mostra la foto. La fidanzata di Cristiano Ronaldo ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Globe Soccer, dove proprio il suo compagno è stato premiato come giocatore del secolo. L'outfit che ha scelto per fare compagnia al giocatore della Juventus e un abito rosso che le ha messo in risalto i fianchi, le gambe e i seni.

Un abito rosso e un décolleté da urlo

Georgina Rodriguez omaggia il suo Cristiano Ronaldo con un abito che ha i colori del Portogallo: rosso fiammante. Il décolleté, invece, è da urlo. Gli emiri di Dubai ringraziano. La sua passerella è stata costantemente osservata da decine di curiosi nel tradizionale abito dei Paesi del Golfo, il kandura. Lei, occhi bassi e passeggiata spedita, sembra non aver gradito tutte quelle occhiate su di sé. La popolosa città degli Emirati Arabi Uniti è nota per non essere particolarmente aperta nei confronti del sesso femminile. L'Islam è infatti la religione ufficiale e, nonostante siano tollerate tutte le altre religioni, a Dubai vige comunque la netta separazione tra le attività possibili da svolgere per i due sessi.

Cristiano Ronaldo è il giocatore del secolo

La presenza di Georgiana Rodriguez è dovuta alla premiazione alla quale ha partecipato il suo compagno. Cristiano Ronaldo, infatti, è stato premiato come Giocatore del Secolo ai Globe Soccer Awards 2020 per questo primo ventennio del Terzo Millennio. Il numero 7 della Juventus e della Nazionale portoghese è risultato essere il più votato tra i tifosi che hanno partecipato ai Globe Soccer Awards 2020. Premiate le sue prodezze in campo e la sua immagine in una cornice da sogno: la lussuosa sala conference dell'Armani Pavillion di Dubai. Cristiano Ronaldo ha ricevuto un premio al quale hanno votato oltre 21 milioni di tifosi da 200 Paesi del mondo che si sono espressi attraverso una preferenza online.