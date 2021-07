Geppi Cucciari e la tartaruga salvata dopo aver inghiottito plastica: “L’ho chiamata Raffaella” La conduttrice di Radio Rai e Rai3 pubblica su Instagram una bella storia di cui si è ritrovata ad essere protagonista, dopo aver liberato in mare una tartaruga che aveva ingoiato della plastica. Geppi Cucciari sceglie di omaggiare Raffaella Carrà, dando alla tartaruga proprio il nome della conduttrice scomparsa pochi giorni fa.

A cura di Andrea Parrella

Viva l'ambientalismo e viva Raffaella Carrà. Geppi Cucciari ha pubblicato tramite i suoi account social una bella storia, con il salvataggio di una tartaruga marina che ha rischiato di morire dopo aver inghiottito un pezzo di plastica, evidentemente scambiata per una medusa, come è la stessa conduttrice a raccontare nel post Instagram in cui spiega cosa sia accaduto:

Dove finisce la plastica che inquina il nostro mare? Spesso nell’apparato digerente di una tartaruga caretta caretta, come questa, che la scambia per una medusa e se la mangia. Questa in particolare è stata recuperata lo scorso 25 marzo dalle reti di un pescatore professionista a Cala Finanza, poi grazie alla collaborazione tra @area_marina_protetta_tavolara e la #clinicaveterinariaduemari visitata e curata.

La tartaruga liberata in mar

Quindi oggi la liberazione in mare della tartaruga, con Cucciari che approfitta per omaggiare Raffaella Carrà e scherzare sul genere sessuale della tartaruga: "Stamattina l’abbiamo liberata davanti all'isola di Tavolara. Non aveva un nome, solo un codice, e poiché le tartarughe manifestano il loro genere solo a 30 anni e quest* tartarug* ne ha solo 25, l’ho chiamata Raffaella, come l’unica, perché maschio o femmina che sia, con questo nome le/gli si spalancheranno le porte dell’amore, anche sottomarino. Buon viaggio Raffa, dedicaci il primo rapporto sessuale, appena saprai!".

Geppi Cucciari torna in Tv con Che Succ3de?

Dopo l'estate Geppi Cucciari, intanto, tornerà alla conduzione del preserale di Rai3 con Che Succ3de?, andato in onda con successo nella scorsa stagione televisiva, quando da settembre fino a marzo aveva accompagnato i telespettatori della terza rete nello spazio tra Blob e Un Posto al Sole. Pochi giorni fa proprio a Geppi Cucciari era toccata la conduzione del Premio Strega, che quest'anno è stato vinto da Emanuele Trevi.