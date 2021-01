Gerry Scotti è diventato nonno. Secondo quanto rivela il settimanale Gente con un post pubblicato su Instagram, il 15 dicembre scorso è nata la piccola Virginia, figlia di Edoardo Scotti e della moglie Ginevra Piola. Non c’è stato alcun annuncio ufficiale da parte di Scotti che ha preferito tenere riservata la notizia della nascita della sua prima nipotina. Ma che la piccola fosse attesa durante le vacanze di Natale era noto da tempo. Era stato lo stesso conduttore a raccontarlo, quando aveva rivelato che si sarebbe preso una breve pausa per prepararsi all’arrivo della bambina. Un momento di gioia dopo i difficili mesi che il conduttore si è lasciato alle spalle, segnati dal ricovero a causa del Covid.

Virginia è la figlia di Edoardo Scotti

Virginia è figlia di Edoardo Scotti, figlio che Gerry ha avuto dall’ex moglie Patrizia Grosso. Da tempo è legato a Ginevra Piola, giornalista che collabora dal 2018 con Mediaset. Stanno insieme dal 2018 e sono entrambi riservatissimi, tanto da avere deciso di non rendere pubblica sui social la notizia della nascita della piccola Virginia.

Edoardo Scotti con il padre a Lo show dei record

Nato a Milano il 10 marzo 1992, Edoardo è l’unico figlio di Gerry Scotti. Dopo avere frequentato la American School of Milan, nel 2013 si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ma è a Los Angeles che ha perfezionato i suoi studi per diventare regista. Edoardo è noto al grande pubblico per avere partecipato insieme al padre alle riprese de Lo show dei record, altra popolare trasmissione tv condotta da Gerry Scotti su Canale5. Edoardo vi collaborava in qualità di inviato in giro per il mondo, con il compito di documentare i guinness più spettacolari realizzati all’estero. In merito alla relazione con Ginevra Piola, però, è riservatissimo. Pare che i due si siano già sposati in gran segreto ma la notizia non è stata ufficializzata dai diretti interessati.