"Questo è un momento di svolta nella mia vita": così, ha esordito Gessica Notaro, in un post pubblicato su Instagram. Si è sottoposta, infatti, a un delicato intervento che le permetterà di riacquisire i suoi lineamenti. Un passo che la riporterà a riappropriarsi del suo vero viso, quello che il suo aggressore Edson Tavares, condannato dalla Corte di Cassazione a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione, ha tentato di strapparle via. Era il 17 gennaio 2017, quando a Rimini Gessica Notaro subì un'aggressione con l'acido. Da allora, la modella e cantante, ha continuato con coraggio e determinazione a lottare non solo per se stessa, ma per tutte le vittime di violenza.

L'intervento estetico al viso

Nell'aggressione subita da Gessica Notaro, i giudici di secondo grado videro la ferma volontà da parte di Tavares di "privarla non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere' egli stesso". Ma non aveva fatto i conti con la forza che Gessica trae non solo da se stessa, ma anche dalle migliaia di persone che hanno fatto quadrato attorno a lei e che l'hanno protetta con il loro affetto. In queste ore si è sottoposta a un delicato intervento al viso, che le ha permesso di assaporare già la sua rinascita:

"Questo è un momento di svolta nella mia vita. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima. Il fenomenale Dottor Brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso. E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici. Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne. Già stasera, vedendomi davanti allo specchio post operazione, sono rimasta incantata dal lavoro del dottore. La felicità è alle stelle. Sono commossa. Piango di gioia…".

Migliaia di commenti di gioia per Gessica Notaro

Le parole di Gessica Notaro hanno riempito di gioia tutti coloro che le vogliono bene. Sotto al post da lei pubblicato, sono piovuti migliaia di commenti carichi di entusiasmo. Tra coloro che hanno voluto congratularsi con lei e condividere questo nuovo importante passo in avanti, anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Eccone alcuni. Tosca D'Aquino: "Amore forza e coraggio! Siamo tutti con te!". Monica Leofreddi: "Gessica sei una donna speciale, ti auguro di poter cancellare tutte le cicatrici esteriori ed interiori". E poi i cuori di Lucreazia Lando e la solidarietà di Michela Andreotti. Valentina Pitzalis, anche lei vittima di aggressione, ha commentato: "Tesoro, sempre con te".