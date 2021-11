GF Vip, Pago: “Conosco Miriana, non la vedo bene con Nicola Pisu” Pago, ospite di Casa Chi, ha commentato il flirt nato nella Casa di Cinecittà tra tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Il cantautore ha vissuto una meravigliosa storia d’amore con la concorrente del GF VIP terminata nel 2013: oggi svela che, secondo il suo parere, Nicola non è l’uomo giusto per lei.

A cura di Gaia Martino

Miriana Trevisan ed il flirt con Nicola Pisu è uno dei temi più chiacchierati dell'edizione in corso del Grande Fratello VIP. L'ex volto di Non è la Rai nonostante abbia ammesso di provare attrazione verso il suo inquilino, ha confessato di voler prendere le distanze. La conoscenza sotto l'occhio delle telecamere non le permette di viversi a pieno l'esperienza e, condizionata anche dal figlio che la vede in tv, sembra esser piuttosto decisa. A parlare del rapporto tra i due concorrenti del reality è Pago, l'ex marito della Trevisan.

Pago commenta il rapporto tra la sua ex moglie e Nicola Pisu

Ospite di Casa Chi, il cantautore sardo non poteva non commentare il percorso al GF Vip della sua ex moglie e madre di suo figlio. Protagonista di un flirt con Nicola Pisu, Miriana Trevisan nelle ultime ore avrebbe deciso di mettere un punto alla conoscenza con il suo inquilino: colpa delle telecamere o del poco interesse? Pago accende il dubbio sostenendo che il figlio di Patrizia Mirigliani non sia l'uomo giusto per lei.

Non so se può nascere qualcosa tra loro fuori, lei è molto misteriosa. Non sta facendo capire niente, neanche a se stessa (ride, ndr). Da come conosco Miriana, non la vedo bene insieme a Nicola. Non conosco lui, però così ad istinto, guardandoli, non lo so. Lei è frenata dalla telecamera, non so se senza andrebbe oltre.

Cosa pensa il figlio del rapporto tra mamma Miriana e Nicola

Nel corso dell'intervista il cantautore ha svelato anche la reazione del figlio nel vedere la sua mamma in tv così vicina ad un altro uomo, sconosciuto. Inizialmente il piccolo Nicola ha avuto qualche gelosia, passata dopo aver sentito Miriana parlare di lui.

