Giada Giovanelli, ex protagonista di Temptation Island, ha perso il bambino che aspettava dal compagno Francesco Branco. Insieme da 11 anni, i due ragazzi erano in attesa del loro primo figlio quando, nel corso di un controllo di routine, hanno scoperto che Giada aveva avuto un aborto spontaneo. Una notizia dolorosa che la Giovanelli ha deciso di condividere con quanti la seguono.

“Ero incinta di due mesi e mezzo ma nell’ultima ecografia, il battito non c’era più”, ha raccontato Giada, “È stata un po’ una batosta perché avevo perso le speranze di rimanere incinta, ci ero rimasta, mi dicono questa cosa e mi viene da dire vaff***”. Si è quindi rivolta alle donne che stanno vivendo la sua stessa situazione:

La maggior parte delle donne non lo dice per vergogna e mi chiedo perché. Voglio dirvi di non sentirvi sole. All’inizio mi sono sentita sbagliata, sfigata, triste, depressa, sono arrivata a casa e ho spaccato un mobile. Non lasciatevi andare, non buttatevi sul divano. Non è colpa vostra, sono cose che nella vita accadono. Anche se siamo inca***te cerchiamo di non rovinarci il resto. Io ho pianto ma il giorno dopo sono andata a lavoro con gli occhi gonfi, ho cercato di fare le cose che mi piacevano, le cose di casa. Piano piano vedrete che starete meglio anche se questa cosa non si cancellerà mai. Solo chi ci è passato può capire il dolore che si prova.