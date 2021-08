Gianfranco D’Angelo, moglie e famiglia: le figlie Daniela e Simona sono attrici e doppiatrici Dalla moglie Anna Maria, il compianto attore e comico aveva avuto due figlie che hanno seguito le sue orme e lavorano nel mondo dello spettacolo. Sia Daniela che Simona D’Angelo operano nel doppiaggio e hanno recitato diverse volte insieme al padre, tra televisione e teatro, oltre a realizzare con lui il programma Locanda D’Angelo.

A cura di Valeria Morini

Tre grandi amori durati tutta la vita: quelli per la moglie Anna Maria e per le due figlie, Daniela e Simona. Quella di Gianfranco D'Angelo, morto pochi giorni prima di festeggiare gli 85 anni per una breve malattia, era una famiglia discreta e lontana dal gossip, eppure legata al mondo dello spettacolo. Mondo di cui hanno scelto di far parte anche le figlie, al suo fianco sino all'ultimo giorno.

La famiglia di Gianfranco D'Angelo, con le figlie fece Locanda D'Angelo

Se infatti del matrimonio con Anna Maria non si sa praticamente nulla, Daniela e Simona hanno seguito le orme del padre e hanno più volte lavorato con lui. Risale alla stagione 2009-2010 la conduzione di un divertente programma di cucina, Locanda D'Angelo, in onda su Alice TV. Le due figlie affiancavano il padre in questa "food comedy" che lo vedeva alle prese con i fornelli (nel video in basso, una puntata). Inoltre, sia Simona che Daniela sono attrici e doppiatrici. D'Angelo era molto affezionato anche ai suoi nipoti: sulla sua pagina Instagram, dove pure le foto famigliari sono poche, appariva spesso con Niccolò, che ha un negozio di abbigliamento maschile a Roma.

Chi è Daniela D'Angelo tra tv, doppiaggio e La prova del cuoco

Nata a Roma il 16 giugno 1964, Daniela D'Angelo ha esordito al fianco del padre nel 1988 insieme alla sorella Simona nel programma Odiens. Sempre con il papà dal 1990 ha preso parte alla sit-com di Canale 5 Casa dolce casa dove interpretava Chiara, la figlia del protagonista impersonato dallo stesso D'Angelo (nel cast Anche Alida Chelli). Daniela ha inoltre recitato nel film Svitati con Mel Brooks ed Ezio Greggio (che, grande sodale del padre, l'ha ricordato su Fanpage.it) e in Un medico in famiglia. Recita nelle telepromozioni de La prova del cuoco a fianco di Antonella Clerici ed è molto attiva come doppiatrice e direttrice del doppiaggio: tra i tanti personaggi cui ha prestato la voce, ricordiamo almeno Honey ne Gli incredibili, la madre di Bonnie in Toy Story, Gina Calabrese nel film Miami Vice di Michael Mann, Eleanor Waldorf in Gossip Girl, Erin Wiley in Sex Education, Micaela ne Il segreto.

Chi è Simona D'Angelo, anche lei attrice e doppiatrice

Sorella minore di Daniela, Simona D'Angelo come lei ha lavorato in Svitati e in Casa dolce casa ed è apparsa anche nella fiction Le ragazze di Miss Italia, oltre che in alcuni varietà. Fa la doppiatrice dal 2006: tra gli altri ha dato voce a Gideon in Legends of Tomorrow e Jill Simmons in Criminal Minds. Ha fatto anche molto teatro, recitando con il papà ne Il padre della sposa (con Sandra Milo, regia di Sergio Iapino), Un giardino di aranci fatto in casa, Suoceri sull'orlo di una crisi di nervi.