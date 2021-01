Già da alcune settimane Valeria Marini ha raccontato che la sua relazione con Gianluigi Martino, il manager 36enne cui si era legata qualche tempo fa, è finita. La showgirl aveva svelato a fine dicembre di averlo lasciato a causa di una "mancanza di rispetto" da parte di lui. Ben diversa la versione di Martino, che ha parlato in un'intervista su Oggi tuonando contro i "falsi amici" della Marini che l'avrebbero messo contro di lei e parlando addirittura di denuncia per diffamazione.

"Consolavo Valeria quando piangeva"

"Quando la conobbi era circondata da collaboratori scadenti e falsi amici dai quali tentai di metterla in guardia", ha raccontato Martino, che uscì allo scoperto con la Marini nell'autunno del 2019, "Mi offrii di guidarla nella sua attività e, nel mix tra amore e lavoro, fummo veramente una coppia completa e felice". L'uomo è infatti un manager attivo nel mondo dello spettacolo che ha collaborato con diversi programmi televisivi e una scuola di recitazione. Oltre al felice sodalizio sentimentale e professionale che li ha visti uniti per oltre un anno, sembra che fu lui a spingere Valeria a riavvicinarsi alla mamma Gianna Orru, con la quale c'erano state delle tensioni. Per mesi le due donne non si erano parlate, ma alla fine erano tornate a parlarsi e a volersi bene come prima.

Fui l’unico a sostenere Valeria in un momento difficile in cui aveva litigato con la madre. Ogni sera piangeva come una bambina mentre io la consolavo con tenerezza, riuscendo, alla fine, a farla riconciliare con la mamma.

Gianluigi Martino querelerà per diffamazione

Eppure, proprio la "suocera" sarebbe stata la responsabile della loro separazione. Sarebbe stata lei, infatti, a convincere la Marini a lasciare il compagno. Martino, però, dà la colpa in particolare ai "falsi amici" di cui sopra, contro cui ha deciso addirittura di procedere legalmente: "Alcuni si rifecero vivi con sua madre calunniandomi pesantemente e lei li ascoltò, convincendo la figlia a lasciarmi… A questo punto ho già dato mandato al mio legale Emilio Galli di esaminare il materiale in mio possesso per procedere a una denuncia per diffamazione contro i responsabili di questa vergogna". Prima di Martino, Valeria Marini ha avuto una relazione importante con Vittorio Cecchi Gori e un matrimonio (poi annullato dalla Sacra Rota) con Giovanni Cottone.