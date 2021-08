“Gigi D’Alessio papà per la quinta volta”, Denise Esposito aspetta un figlio dal cantante Le immagini esclusive della nuova vita di Gigi D’Alessio e Anna Tantangelo in esclusiva sul settimanale Chi. Il cantautore napoletano aspetta il quinto figlio da Denise (di 26 anni più giovane) dopo averne avuti tre dalla prima moglie Carmela Barbato e uno dalla Tatangelo. Dal canto suo Anna per la prima volta si è stata fotografata mentre scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori.

A cura di Redazione Spettacolo

Gigi e Denise, una storia a prova di paparazzi

"Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida" aveva dichiarato agli inizi di luglio una cara amica di Denise, spiegando come questo amore sbocciato da poco fosse già molto intenso. E di questo non avevano avuto dubbi i fan del cantante napoletano, che avevano potuto ammirare le prime foto della coppia su Instagram dopo vari avvistamenti in macchina. Sono mesi che paparazzi e giornalisti rincorrono D'Alessio nelle sue uscite pubbliche per beccarlo con la nuova fiamma e questo lo ha portato a dover zittire i fan dalla macchina in più di un'occasione per non dare nell'occhio con la giovane fidanzata. Una gravidanza non era minimamente contemplata e Alfonso Signorini ha corredato la notizia con lo scatto di una mano che le accarezza dolcemente la pancia appena pronunciata.

Anna e Livio, amore nascosto per tutelare il figlio Andrea

Dal suo canto, Anna Tatangelo non ha risparmiato di condividere l'amarezza per la fine di un rapporto così lungo e pieno d'amore, soprattutto per il figlio avuto da Gigi D'Alessio, Andrea. Ed è stato proprio per tutelare il bambino e non fargli avvertire la scossa per la rottura con il papà famoso, che la cantante si è risparmiata più volte su giornali e in tv, fino all'intervista a Belve con Francesca Fagnani. “Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere la sofferenza nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme” ha dichiarato "Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli, se potessi tornare indietro forse qualcosina la direi". Della storia con Livio Cori, del quale non ha mai fatto esplicito nome, ha solo aggiunto: "Innamorata è un parolone, però sto bene”.