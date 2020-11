La supermodella Gigi Hadid e l’ex cantante dei One Direction Zayn Malik pubblicano il primo selfie di famiglia. Lo scorso settembre la coppia ha dato alla luce la loro prima figlia, ma ancora non ne hanno rivelato il nome. La loro piccola famiglia ha festeggiato Halloween a casa, ma non sono mancati i travestimenti. Gigi indossa un costume che ricorda il personaggio di un videogame, Zayn porta invece l'uniforme dei Serpreverde per omaggiare, con tanto di occhiali rotondi, Harry Potter. Costume insolito per la baby girl, "travestita" da Hulk, con un'emoticon che le oscura il viso. Finalmente la prima foto pubblica della piccola, pubblicata tramite Instagram Stories dalla neo mamma.

La figlia di Gigi Hadid ha già un mese di vita

È passato un mese da quando la supermodella ha dato alla luce la prima figlia. Una gravidanza, quella di Gigi Hadid, tenuta piuttosto lontana dal gossip. Al momento della sua nascita però la modella ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero, con la sola manina della bimba: "La nostra piccola si è unita a noi sulla terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata". Anche Zayn Malik ha pubblicato la sua prima foto da papà: le sue braccia tatuate stringono la neonata: "La nostra baby girl è bella e sana. Provare a descrivere a parole i miei sentimenti ora sarebbe un compito impossibile. L'amore che provo per questo piccolo essere umano è oltre ai limiti della mia possibilità di capirlo. Sono grato a lei, onorato di sapere che è mia e riconoscente per la vita che ci aspetta insieme".

La gravidanza lontana dal gossip

La supermodella ha scelto di vivere la sua gravidanza in maniera molto privata. L'annuncio della dolce attesa è arrivato durante la quarantena, quando le forme non erano ancora così evidenti, ma la prima foto con il pancione l'ha pubblicata solo pochi giorni prima di partorire. Una scelta che Gigi Hadid ha spiegato anche con la pandemia in corso: "Penso che molte persone siano confuse sul perché non sto condividendo di più ma sono incinta durante una pandemia. La mia gravidanza non è una delle cose più importanti che stanno succedendo nel mondo". Quella della modella con l'ex cantante dei One Direction, tra l'altro, non è stata una storia d'amore lineare. I due avevano deciso di rompere nel 2018, dopo una storia di tre anni, ma ad inizio di quest'anno sono stati paparazzati di nuovo insieme per le strade di New York.