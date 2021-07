La questione sulla privacy dei minori è un eterno dilemma, quando si tratta dei figli di personaggi famosi. È giusto che i vip mostrino in continuazione i loro bambini sui propri social, come ci insegnano casi vari come quello di Leone Lucia Ferragni (semplicemente adorabile, ma senza dubbio sovraesposto)? E, quando non lo fanno, i paparazzi non dovrebbero rispettare la privacy e le scelte dei genitori? A questo proposito è interessante la riflessione innescata da Gigi Hadid mamma di una bambina di nome Khai che è nata il 20 settembre 2020, dal noto cantante Zayn Malik. La supermodella ha scritto una lettera aperta alla stampa, chiedendo riservatezza per la sua piccola.

Lo stress del circo mediatico secondo Gigi Hadid

"Man mano che la nostra bambina cresce, ci stiamo rendendo conto che non possiamo proteggerla da tutto, nel modo in cui volevamo e potevamo fare quando era più piccola", ha scritto la Hadid, "Lei adora vedere il mondo! E sebbene possa vederne molto alla fattoria, il fatto che possa anche sperimentare altri posti è una vera benedizione". La bambina, durante i più recenti viaggi della coppia a New York ama guardare le cose intorno a lei: "Non capisce perché deve girare coperta in città, o da cosa voglio proteggerla". La Hadid chiede che la piccola Khai sia libera di viaggiare "senza lo stress del circo mediatico che deriva dal fatto di avere come genitori due personaggi pubblici".

L'appello a oscurare il viso della figlia

Ora Khai ha quasi un anno e, comprensibilmente, la Hadid e Malik la portano in giro più spesso rispetto ai primi mesi di vita. La modella pubblica spesso foto della bimba su Instagram, ma non ne mostra mai il volto, una scelta che va rispettata. Per questo motivo, il messaggio si conclude con una vera e propria supplica a non esporre sua figlia sui media e a oscurarne il volto, in caso di paparazzata.