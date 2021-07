“Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati”, ma arriva la smentita furiosa dell’ex naufrago “Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati, lui avrebbe già perso la testa per una sensuale mora”: è questa l’indiscrezione che ha fatto andare su tutte le furie l’ex naufrago dell’Isola dei famosi. In uno sfogo pubblicato su Instagram, si è scagliato contro chi diffonde queste notizie: “Siete veramente dei pezzi di mer**”. Poco dopo è intervenuta anche Miriam Galanti.

A cura di Daniela Seclì

Un’indiscrezione circolata sulla sua vita privata, ha mandato su tutte le furie Gilles Rocca. Il settimanale Nuovo ha lanciato il gossip secondo il quale sarebbe giunta al capolinea la sua relazione con Miriam Galanti. Sul settimanale si legge:

"Sarebbe tornato single. Dopo più di dodici anni, la lunga storia con l’attrice Miriam Galanti pare naufragata. Una persona vicina a lei rivela che Rocca avrebbe già perso la testa per una sensuale mora. Contattato da Nuovo, l’attore fa l’elusivo e, con la scusa di essere impegnato, taglia corto sull’argomento".

Eppure, durante la partecipazione di Rocca all’Isola dei famosi, la relazione sembrava solidissima. L’ex naufrago, infatti, ha ribadito più volte di vedere in Miriam la donna della sua vita. Il gossip sulla presunta rottura è stato ripreso rapidamente da diverse testate. Così, Gilles Rocca si è visto costretto a intervenire.

Gilles Rocca furioso contro il gossip

Gilles Rocca, in una serie di Instagram Stories, è apparso fortemente contrariato per quanto ha letto circa la sua vita privata. L’uomo non ha usato mezzi termini per smentire l'indiscrezione: “Ma quanto gli piace scrivere caz**te ai giornali sulla vita delle persone. Quanto vi piace. Io vi potrei anche querelare per le stron**te immense che dite. Non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stron**te varie. Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di mer**. Ciao parassiti della società”.

Miriam Galanti ferita dalla cattiveria

Poco dopo è intervenuta anche Miriam Galanti. L'attrice ha detto la sua su Instagram. In una story con un simpatico filtro di Sailor Moon, ha provato a sdrammatizzare sebbene esprimendo il fatto di essere amareggiata. Galanti ritiene che si sia oltrepassato il limite: "Per fortuna c’è lei (Sailor Moon) che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone. Io non mi esprimo mai su questo, ma a tutto c’è un limite".