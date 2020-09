Tutto è pronto per le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack, il matrimonio vip più chiacchierato dell'anno che si terrà finalmente sabato 26 settembre. Alla vigilia della festa, però, arriva una notizia inattesa: sembra che tra gli invitati non sarà presente Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra, anche lei cantante in ascesa. Le due sorelle sono ai ferri corti? Tutto quello che sappiamo è che la stessa Ginevra, in una story su Instagram, alla domanda di un fan "Andrai al matrimonio di Elettra?", ha risposto con un semplice no. In effetti, era già cosa nota che le testimoni di nozze sarebbero state solo le altre due sorelle, Flaminia e Lucrezia.

Chi è Ginevra Lamborghini

Ginevra è la sorella maggiore di Elettra: classe 1992, ha studiato per un po' Scienze politiche e relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, per poi spostarsi all'Università di Bologna e laurearsi in Cultura e Tecnica del Fashion. Lavora nel settore creativo dell'azienda di famiglia, ma ha deciso di sbarcare nel mondo musicale come la sorella: ha debuttato con il singolo "Scorzese" e dice di ispirarsi a grandi star come Aretha Franklin, Etta James, Nina Simone e Alicia Keys.

La famiglia Lamborghini

Lucrezia e Flaminia sono invece le piccole di casa, le due gemelle classe 1999. Il primogenito è invece il fratello Ferruccio (nato nel 1991), pilota di motociclismo che porta il nome del celebre nonno fondatore del marchio automobilistico. Tutti sono figli di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini.

Tutto quello che sappiamo sul matrimonio di Elettra e Afrojack

Le nozze saranno celebrate sul lago di Como alla presenza di 100 invitati (e non 300, come pensato all'inizio: l'emergenza coronavirus ha costretto gli sposi a ridurre la portata dell'evento). Elettra verrà accompagnata all'altare da papà Tonino, ovviamente a bordo di una Lamborghini. La messa sarà officiata in inglese e a tutti i presenti è stato chiesto di sottoporsi a un tampone prima della cerimonia. Afrojack, al secolo Nick Van de Wall, avrà come testimone il suo più caro amico. I due sposi dovrebbero poi trascorrere la prima notte di nozze in una villa sul lago, mentre la luna di miele sarebbe al momento rimandata per l'impossibilità di viaggiare a causa della pandemia.