Ginevra Pisani, la valletta de “Il pranzo è servito” ha trovato l’amore: si chiama Paolo Il cuore di Ginevra Pisani è adesso impegnato, lo ha rivelato in una intervista: “È accaduto all’improvviso. E mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato”. Si chiama Paolo, è un fisioterapista e imprenditore.

Ginevra Pisani, la valletta de Il pranzo è servito ed ex Uomini e Donne, ha trovato l'amore. In base a una stories recente pubblicata su Instagram, la bella napoletana avrebbe trovato l'amore con un imprenditore e fisioterapista di nome Paolo. Il giovane, proprietario anche di un marchio di abbigliamento, è arrivato all'improvviso nella vita della bella Ginevra, lanciatissimo tutti i giorni alla co-conduzione con Flavio Insinna de "Il pranzo è servito".

Il nuovo fidanzato di Ginevra Pisani

Nel corso dell'intervista al settimanale Telepiù, non ha voluto aggiungere altro ma una stories su Instagram ha rivelato il profilo di lui, Paolo: @paolo_np.

Il passato con Claudio D'Angelo

Come è noto, Ginevra Pisani viene dal rapporto con l'ex tronista Claudio D'Angelo. Fu lui a scegliere lei a Uomini e Donne. Sempre al settimanale Telepiù, Ginevra Pisani ha spiegato: "Con Claudio siamo stati insieme due anni, è stato il mio primo amore. E l'ho vissuto con spensieratezza e leggerezza. Poi l'entusiasmo si è spento ma non mi sono pentito di nulla". Quindi Ginevra D'Angelo e Claudio D'Angelo si sono lasciati senza scossoni, ma adesso tra loro non c'è più rapporto.

La biografia di Ginevra Pisani

Ginevra Pisani nasce nel 1998 a Napoli e dalla sua adolescenza inizia la carriera come modella. Oltre ad un breve passaggio nel mondo del cinema con l'apparizione nella pellicola di Paolo Sorrentino "Loro", sbarca in tv partecipando prima come corteggiatrice di Uomini e Donne nell'edizione 2016/2017, poi come valletta, nelle vesti di Professoressa de L'Eredità condotto da Flavio Insinna, a partire dal 25 settembre 2019.