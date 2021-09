Giorgio Manetti duro con Gemma Galgani: “Dovrebbe migliorare il cervello, non il seno” Giorgio Manetti non ha perso l’occasione di commentare, intervistato da Nuovo Tv, la scelta di Gemma Galgani di ritoccarsi il seno. Secondo l’ex cavaliere non è ricorrendo alla chirurgia estetica che la dama torinese potrà finalmente trovare l’amore che cerca, dimostrandosi anche fin troppo pungente nei confronti della sua ex fiamma.

A cura di Ilaria Costabile

Gemma Galgani è ormai da anni protagonista indiscussa di Uomini e Donne, nonostante le voci che volevano un suo addio alla trasmissione, la dama torinese continua imperterrita il suo percorso alla ricerca dell'amore. Per sentirsi più sicura di sé e del suo aspetto, la 71enne ha deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, rinvigorendo il suo seno, provato dall'età. La sua scelta non è stata particolarmente apprezzata e se Tina Cipollari ha avuto da ridire in studio, qualcuno lo ha fatto sulle pagine di Nuovo Tv, ovvero Giorgio Manetti, il grande amore mancato della dama.

Il commento di Giorgio Manetti

L'ex corteggiatore non è stato per niente clemente nei confronti della sua ex fiamma, anzi, è stato particolarmente pungente e ha detto chiaramente quello che pensa su questo ennesimo cambio di look della regina del Trono Over: "La Gemma che mi piaceva non esiste più. Era una donna naturale in tutto e per tutto […] Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale". Già in passato non aveva avuto problemi ad esternare giudizi anche trancianti sulla donna, soprattutto dopo aver lasciato il programma, dicendo che senza la partecipazione a Uomini e Donne Gemma non avrebbe modo di apparire in televisione.

L'interesse per Isabella Ricci

L'ex volto del dating show non si lascia sfuggire l'occasione di fare apprezzamenti su una nuova protagonista della trasmissione, Isabella Ricci, che ha già fatto breccia nel cuore di molti cavalieri. Sul suo conto, infatti, ha detto lanciando un'ennesima frecciata a Gemma: "Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante".