Lieto annuncio per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, che hanno svelato su Instagram di essere in dolce attesa per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e Donne e la compagna, recente concorrente di Miss Italia, sono già genitori di un bimbo di nome Enea, nato nel 2017. "Siamo immensamente felici di annunciarvi finalmente che siamo in "love" già da un po’. La nostra famiglia sta crescendo insieme al nostro amore e ad Enea che presto sarà il fratellino maggiore di casa Conversano Pezzaioli", scrive felicissima la Pezzaioli sul suo Instagram.

Sarò un maschietto o una femminuccia?

Le prime foto mostrano già il pancino evidente. "La quarantena ha dato i suoi frutti. Abbiamo riscoperto "la vita"", è il messaggio colmo di gioia di Conversano sul suo profilo, "Che siano uno o due non ha importanza…l'amore non ha limiti". Tantissimi i fan che si sono complimentati tra i commenti, tra cui alcuni personaggi famosi come Loredana Lecciso e Irene Capuano. Per il momento la coppia non ha rivelato se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia né ha dato indizi sulla scelta del nome.

L'amore tra Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli

Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano sono legati sentimentalmente da una decina d'anni, da quando lei ne aveva appena 17. In precedenza, lui (già concorrente del reality Campioni) aveva provato a cercare l'amore a Uomini e Donne nella stagione 2007-08 e aveva scelto Serena Enardu. A tanti anni di distanza dalla fine della loro storia, i rapporti non sono esattamente idilliaci come hanno confermato le recenti frecciatine di lui sulla questione Pago. Insieme a Giada Conversano ha costruito un rapporto solido cementato dalla nascita dal figlio Enea. La coppia ha suscitato stupore e sorrisi quando lui le ha chiesto di sposarlo in diretta tv lo scorso anno a Vieni da me, ma lei ha risposto con un inatteso "Vedremo". La modella si è poi detta innamoratissima ma ha confessato di essere rimasta spiazzata dal gesto plateale: "Ho sempre pensato che questo momento sarebbe stata molto romantico. Intimo. Mi dispiace aver reagito così. Non era mia intenzione dirgli di no". Chissà che le nozze non arrivino poco dopo la nascita del secondo figlio.