Giovanni Terzi: “Ho una malattia che mi uccide i polmoni, se un No Vax mi contagia potrei morire” Il giornalista e compagno di Simona Ventura pubblica un video in cui si schiera contro i No Vax, in virtù della sua difficile esperienza personale. Terzi ha una malattia (“Sono a -40% di capacità polmonare”) per cui teme seriamente di contrarre il Covid una seconda volta: “Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare, sono polemiche senza senso”.

A cura di Valeria Morini

Giovanni Terzi fa discutere con un video in cui parla della malattia polmonare di cui è affetto ed esorta i suoi follower a vaccinarsi e a evitare le polemiche. Il giornalista 57enne, noto anche per essere il compagno di Simona Ventura, ha pubblicato un filmato su Instagram in cui ha parlato dei suoi problemi di salute tutt'altro che leggeri, che lo rendono un potenziale paziente a rischio.

Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni. Da un anno mi sto cercando di curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono a -40% di capacità polmonare.

Giovanni Terzi e l'appello contro i No Vax

A marzo, sia Terzi che Simona Ventura avevano contratto il virus (tanto che lei era stata costretta a rinunciare alla finale di Sanremo), ma fortunatamente con sintomi blandi e ridotti. All'epoca, durante un collegamento con Storie Italiane, lui aveva già fatto cenno al suo problema: "Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto perché la mia situazione è diversa ma per ora tutto è sotto controllo". Se la prima volta era andato tutto bene, un'eventuale seconda esperienza con la malattia potrebbe essere fatale, come prosegue Terzi nel filmato.

Se io a causa di un No Vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo. Non dico altro, quindi tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro ad odiare chi si vaccina, non hanno senso. Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare.

Il commento di Simona Ventura

Un appello chiaro e netto quello di Terzi, che ha riscosso diversi commenti. Tra questi, anche quello della compagna Simona Ventura, che ha scritto semplicemente "Ti amo". Su Instagram Stories, inoltre, la conduttrice ha aggiunto un messaggio di sostegno: "Orgogliosa di te".