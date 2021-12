Gisele Bundchen salva una tartaruga marina da una rete da pesca: l’eroico gesto in un video Gisele Bundchen si è resa protagonista di un magnifico gesto documentato su Instagram: la top model e attivista ha liberato una tartaruga marina intrappolata in una rete da pesca.

A cura di Gaia Martino

Gisele Bundchen si è resa protagonista di un gesto nobile che ha lasciato il segno. La top model brasiliana ha salvato una tartaruga marina dalla plastica che l'aveva intrappolata, permettendole di sopravvivere ad una dolorosa e spiacevole fine. Mentre passeggiava sulla spiaggia con il suo cane Onyx ha notato che in un mucchio di spazzatura sulla sabbia proveniente dall'oceano c'era una meravigliosa tartaruga sofferente, capovolta e legata in una rete da pesca. Non ha esitato un attimo a salvarla: sul suo canale Instagram ha documentato l'accaduto, dall'inizio sino alla liberazione dell'animale marino.

Gisele Bundchen salva una tartaruga marina

La supermodella negli ultimi giorni si è imbattuta in una magnifica opera di salvataggio. Gisele Bundchen con un lungo post su Instagram ha mostrato ai suoi follower cosa le è successo: mentre passeggiava su una spiaggia ha trovato una tartaruga marina incastrata in una rete da pesca. Subito si è attivata velocemente per liberarla.

Stamattina presto stavo camminando sulla spiaggia e Onyx ha iniziato ad abbaiare ad un mucchio di spazzatura dell'oceano. Quando mi sono avvicinata ho visto questa bellissima tartaruga capovolta con uno sguardo di disperazione e stanchezza. Il suo corpo era annodato e impigliato in una rete da pesca

Le corde la stavano strangolando ma per fortuna la modella l'ha presa in tempo. Una volta liberata era ancora troppo stanca per tornare in mare così Gisele ha usato tutte le sue forze per trasportarla a riva:

L'ho presa in braccio e portata in acqua, è incredibile come l'adrenalina possa renderti più forte. Mi sono sentita sollevata e così felice di vederla nuotare via liberamente, grata di essere lì e di poter dare aiuto

Le immagini finali del video mostrano la tartaruga marina di nuovo nel suo habitat, mentre nuota verso il largo.

Gisele Bundchen, attivista e top model

La top model brasiliana oltre ad aver posato per grandi marchi è da sempre una convinta ambientalista. Ambasciatrice ONU, secondo Forbes è stata una delle modelle più ricche al mondo e con i suoi ‘risparmi' si è impegnata per il bene della natura e dell'ambiente. Per celebrare il suo 40esimo compleanno ha regalato 40 mila alberi alla terra: voleva piantarli nella foresta amazzonica ma a causa del Covid-19 ha dovuto rimediare accontentandosi di Miami. Ha partecipato a molte campagne per la salvaguardia dei mari e delle foreste e ha lavorato per l'ambiente anche nel suo settore, quello della moda. È stata testimonial di H&M per finalità benefiche: i proventi della vendita nel 2014 furono devoluti all'Unicef.