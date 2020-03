Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati, o per lo meno stanno attraversando un momento di crisi. Questo è almeno quanto ha lasciato intendere la stessa De Lellis nel corso di una diretta Instagram con i suoi fan, in cui ha risposto alle domande sulle voci di una rottura con il pilota. Le parole dell'influencer (che solo pochi giorni fa sembrava smentire la crisi con Iannone) sono abbastanza criptiche, eppure al tempo stesso lasciano poco spazio all'interpretazione:

Per quanto riguardo Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. In realtà sì, ma in realtà non tanto… Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati. Anche perché non mi sembra tanto carino parlare di queste cose. Possiamo andare oltre adesso, dopo tutte le spiegazioni del caso?