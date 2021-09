Giulia De Lellis in clinica per problemi di salute: “Ho avuto risposte che non mi piacciono” L’influencer romana ha raccontato ai suoi follower, oltre 5 milioni di persone, racconta sui social di stare poco bene in questo periodo. Per questo si sta sottoponendo a controlli che l’hanno costretta a recarsi in clinica: “Spero di sistemare tutto il prima possibile… Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego!”.

A cura di Andrea Parrella

Un momento non troppo sereno, quello che sta attraversando Giulia De Lellis. L'influencer romana ha raccontato ai suoi follower, oltre 5 milioni di persone, di stare poco bene in questo periodo. Ragion per cui, come ha scritto, in questi giorni si sta sottoponendo a controlli che l'hanno costretta a recarsi in clinica. "Ho ricevuto delle risposte che non mi piacciono", racconta Giulia De lellis in una serie di storie, alludendo ad un malessere dai tratti imprecisi che nemmeno lei riesce ancora a spiegare.

“Oggi giornata di esami completa! E per chiudere in bellezza anche un bel tampone che vi consiglio di fare sempre per sicurezza! […] spero di sistemare tutto il prima possibile… Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego!”.

Come sta Giulia De Lellis

L’influencer, che in passato non ha nascosto di essere molto ansiosa e di soffrire di ipocondria, spiega di vivere un momento di particolare preoccupazione: “Vi lascio immaginare il mio stato d’animo”. Poi sdrammatizza e lascia che sia una risata a prendere il sopravvento: “Dopo aver tolto un paio di litri di sangue (scherzo ma non troppo), colazione meritata! Ringrazio il ragazzo per la pazienza”.

"Faccio terapia, la consiglio a tutti"

Giorni carichi di preoccupazioni, dunque, per Giulia De Lellis, che in passato non ha negato di affrontare questa sua propensione all'ansia grazie al percorso di terapia: "Sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati”.

L'amore con Carlu Gussalli Beretta

E in ogni caso lei non si scoraggia, puntualizzando che "c'è di peggio" e andando avanti con la sua giornata e il suo racconto sui social. Nel frattempo De Lellis si gode il rapporto con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, che prosegue e va a gonfie vele. Del compagno aveva detto: "Non mi era mai capitato di frequentare una persona come lui, molto profonda, interessante e sensibile. Quando penso a lui, la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. È più unico che raro".