La loro relazione è ormai un lontano ricordo, ma un gesto di Giulia De Lellis in favore di Andea Iannone farà probabilmente la gioia di molti fan dell'influencer. Dopo la squalifica per doping che lo obbliga a restare 18 mesi fuori dai circuiti di Moto Gp, il pilota ha commentato con amarezza la partenza del campionato (dalla data del 19 luglio in Spagna), con un post su Instagram. Tra i tantissimi like, spicca proprio quello della De Lellis.

Le parole di Andrea Iannone

"Non c’è niente di più forte dell’emozione che si prova il giorno prima della grande partenza", scrive Iannone, "Il mio in bocca al lupo a tutta la Motogp, ai team, ai miei colleghi e ai tifosi. Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista. Mi dispiace non esserci per chi mi ha sempre sostenuto, per Aprilia e per me stesso". Il "mi piace" di Giulia non deve stupire più di tanto dal momento che, almeno a livello pubblico, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sempre sostenuto con forza l'allora fidanzato alle prese con le accuse di doping. Quando Iannone ha ricevuto la condanna, tuttavia, lui e la De Lellis si erano appena lasciati e avevano messo fine a una delle relazioni più chiacchierate del gossip italiano.

Il ritorno di fiamma con Andrea Damante

Oggi la De Lellis è di nuovo legata ad Andrea Damante, storico fidanzato conosciuto a Uomini e Donne con cui si è ricongiunta a poca distanza dalla rottura da Iannone. Il ritorno di fiamma è avvenuto durante il lockdown dovuto alla pandemia, quando Damante ha raggiunto Giulia per trascorrere il periodo di quarantena nella casa di famiglia di lei. Da allora, i Damellis ritrovati non si sono più separati, per la gioia dei loro fan. Hanno "allargato la famiglia" con il tenero cagnetto Tommaso Kowalski (che immancabilmente ha già 65mila follower su Instagram e persino una fanpage, "le bimbe di Tommaso Kowalski").