Giulia De Lellis scrive alla sua pelle: “Dall’acne si guarisce dall’anima marcia no” Giulia De Lellis scrive su Instagram una lunga lettera rivolta alla sua pelle, dopo le sofferenze e le cure a cui in questo lungo anno si è dovuta sottoporre per arginare gli effetti dell’acne. L’influencer si dice grata di aver avuto accanto persone che l’hanno supportata e amata, in primis il suo fidanzato: “Mi ha guardato negli occhi anche quando il mio viso faceva impressione. Il farmaco più potente è l’amore” scrive la 25enne.

A cura di Ilaria Costabile

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sui social, dove da sempre cerca di condividere con coloro che la seguono anche delle riflessioni di carattere strettamente personale. Ed è così, quindi, che l'ex volto di volto di Uomini e Donne scrive una lettera a cuore aperto alla sua pelle, che da qualche tempo le sta procurando dei problemi che con diverse cure sta provando ad arginare e che spesse volte l'hanno gettata nel pieno sconforto, ma grazie al supporto di chi davvero le vuole bene è riuscita a superare anche i momenti più difficili.

La lettera di Giulia De Lellis

Una lettera che non nasconde una certa rabbia nel rivolgersi a "questa instancabile str**a" ammalatasi di acne, che le ha portato fastidi, pruriti, "farmaci da star male e quantità di trucco inspiegabili", ma proprio queste sofferenze, documentate con alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, e che si ripresentano quando tutto sembra essere in fase di risoluzione, le hanno fatto comprendere quanto sia importante essere circondata da affetto: "Era davvero pesante in certi momenti guardarmi allo specchio. Tutt’oggi lo è quando mi sveglio male. Ma alla fine ho capito il farmaco più forte, l’unico che posso davvero consigliare, il migliore per me, senza effetti collaterali: l’amore" scrive Giulia De Lellis.

L'amore è stato la sua forza

La lettera continua e l'influencer rivela che gli scatti da lei pubblicati non si trovavano nella libreria del suo cellulare, bensì erano foto scattate dal suo fidanzato (Carlo Beretta), al quale dice di essere grata per tutto l'amore che gli ha dimostrato: "Grata per avermi sempre guardata negli occhi quando tutti non ci riuscivano più perché il mio viso faceva impressione. Per non aver mai smesso di accarezzarmi. Per avermi fatta sentire ancora bella". Ma al supporto della sua dolce metà si è aggiunto anche l'affetto dei suoi familiari, e del suo team, per poi rivolgere un pensiero anche ad alcuni fan: