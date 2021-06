Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati qualche giorno in Toscana, dove sono andati anche a Pistoia dalla famiglia di Luana D'Orazio, la ragazza di 22 anni morta intrappolata in un macchinario sul posto di lavoro lo scorso maggio. Dopo la terribile vicenda che aveva colpito la giovane mamma, aggiuntasi alle tante vittime degli infortuni sul lavoro, l'influencer ha avviato una raccolta fondi per poter aiutare i familiari di Luana e il suo bambino: "Quando ho letto la notizia mi è venuto naturale dedicarle un pensiero attraverso un tweet. Ho scoperto che Luana mi seguiva su Instagram…. mi si è gelato il sangue. Ho voluto parlare con Emma, sua madre, che mi ha detto che negli ultimi mesi Luana e suo fratello ridevano e piangevano con me e Pierpaolo…come faccio a non sentirmi parte di quel dolore indescrivibile?" ha scritto l'ex gieffina nel post con cui ha aperto la raccolta che, infatti, proprio durante la sua visita ha consegnato alla madre della 22enne.

L'incontro di Giulia Salemi con la famiglia di Luana D'Orazio

Un racconto toccante quello di Giulia Salemi che, attraverso un post su Instagram, condivide con i suoi followers un momento intenso ed emozionante come l'incontro con la famiglia di Luana D'Orazio: "Pier ed io oggi siamo andati a Pistoia e abbiamo pranzato con la famiglia di Luana e di Alberto. Abbiamo portato la nostra vicinanza e l’abbraccio di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi che oggi abbiamo virtualmente consegnato" scrive accanto al video che documenta quella giornata. L'influencer descrive nel dettaglio le sue emozioni e ciò che ha vissuto insieme alle persone che erano care alla giovanissima Luana e che a suo modo ha provato a confortare: "È stato tutto emozionante e sincero. Ogni attimo, ogni sguardo e tutte le parole sono state piene d’amore anche se ogni cosa intorno a noi parlava di lei… anche i silenzi" e poi ha aggiunto:

Dopo un inevitabile imbarazzo iniziale siamo riusciti a trasportare la giornata verso la bellezza della vita. Siamo riusciti anche a sorridere, tutti, e a parlare della vita in positivo e guardare avanti, perché solo così si può superare il più grande dei dolori che si possano vivere. Grazie Emma per aver condiviso con noi parte del tuo dolore. Luca, amico speciale, il tuo sorriso è sempre con me. Alberto, il nostro cuore è tuo. Speriamo che la nostra visita vi abbia regalato un po' di leggerezza ed allegria.

Quando Giulia Salemi ha avviato la raccolta fondi

L'influencer, quindi, particolarmente scossa dall'accaduto, a tre giorni dalla notizia della scomparsa ha deciso di non poter restare ferma e di fare tutto quanto fosse in suo potere per aiutare una ragazza la cui vita si è spezzata troppo presto. Con un post, quindi, ha avviato la raccolta fondi che le ha consentito di supportare il piccolo Alessio, il bambino che ha perso così brutalmente la sua mamma: "Luana ha lasciato suo figlio Alessio, 5 anni, ed io per lui voglio fare qualcosa di concreto. Nei prossimi giorni capiremo cosa servirà ad Alessio ed Emma per farlo crescere sano ma intanto ho aperto una raccolta per lui. In queste cose dobbiamo essere tutti uniti e non pensare alle cazzate che ogni giorno viviamo. Amiche amici colleghi aiutatemi ad aiutare Alessio… io ci sono. #LuanaAlessio

Giulia Salemi".