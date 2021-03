L'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a gonfie vele, il sentimento nato nella casa del Grande Fratello Vip sta crescendo sempre più anche fuori le mura di Cinecittà. Ospite nella consueta diretta settimanale di Casa Chi, l'ex gieffina si è aperta parlando delle emozioni provate durante il reality accanto al modello lucano.

Le emozioni con Pierpaolo Pretelli

A chi già paventava una rottura immediata dopo la fine dell'esperienza al Grande Fratello, le parole di Giulia Salemi risuoneranno davvero una sorpresa, dal momento che il sentimento che la lega al secondo finalista dello show sembra crescere di giorno in giorno. L'influencer rivela che con Pretelli le sue insicurezze sono state placate:

Senza telecamere va benissimo. Molto bene, facevamo un countdown infinito in casa. Non terminava mai, non sembra quasi reale viversi nella realtà. Ho detto che lui è stato il primo uomo a farmi sentire donna. Il perché? Siamo in fascia protetta, sono le 18.10. In senso metafisico, platonico, mentale ma anche fisico. Per un’insicura cronica come me avere un uomo come lui che mi fa sentire migliore e la unica mi fa sentire speciale è importante.

All'inizio non voleva love story

Eppure, proprio lei, con un precedente così vistoso come quello di Francesco Monte, conosciuto proprio nella casa più spiata d'Italia, aveva deciso che non sarebbero nate storie d'amore nel corso di questa esperienza. Ma il destino, a quanto pare, ha scelto per lei. Incontrare una persona come Pierpaolo ha scombussolato tutti i suoi piani, tanto da non riuscire a credere di aver trovato un ragazzo così solare, così accogliente e questo le ha fatto abbandonare ogni possibile difesa: