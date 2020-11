L'amore tra l'ex ministra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti procede a grandi passi. Per la prima volta l'attore ne ha parlato a Verissimo, di recente, raccontando che il loro sentimento è nato poco dopo il lockdown. Ma corre già molto veloce. I due innamorati sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una fuga romantica a Fregene, con i piedi tra la sabbia intenti a scambiarsi baci e abbracci appassionati. Insieme stanno tanto bene che già pensano al matrimonio e persino ad una famiglia. Con la benedizione della mamma di Giulio Berruti.

Parla la madre di Giulio Berruti

"Maria Elena è una ragazza adorabile e vedo mio figlio Giulio veramente felice con lei", ha raccontato Francesca Romana Reggiani, mamma dell'attore romano. Che si dice entusiasta della sua possibile futura nuora: "È stato un piacere avere Maria Elena ospite da noi al mare questa estate: è straordinariamente semplice e si comportava con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro", ha raccontato a Chi. Secondo il settimanale la coppia potrebbe convolare a nozze già nel 2021, si legge. O comunque l'ex ministra potrebbe lasciare il suo appartamento per andare a convivere a casa di Berruti ai Parioli.

Giulio Berruti racconta il suo amore a Verissimo

L'attore romano ha parlato per la prima volta in tv dell'amore che da alcuni mesi lo lega all'ex ministra Maria Elena Boschi. Il sentimento è nato solo la scorsa primavera, ma i due si conoscevano già da parecchio tempo, dal 2014, quando Berruti avrebbe mandato alla Boschi un mazzo di fiori a Palazzo Chigi per corteggiarla. Da lei, nessuna risposta. Così sono passati diversi anni, prima di incontrarsi di nuovo: "Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica. Io quando la vedo sorrido. Ci sono già state le presentazioni in famiglia", ha raccontato Giulio Berruti. I due pensano già ad avere dei figli: "Io arrivo da una famiglia molto unita, con due nonni che sono stati insieme 65 anni e due genitori che sono insieme da 40. Vorrei sicuramente tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà".